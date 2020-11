“Artiste & Co” : carte blanche à Dadju mercredi 11 novembre sur France 2

Après Ninho en mai dernier, “Artiste & Co” fait son grand retour mercredi 11 novembre à 23:55 sur France 2 pour une nouvelle carte blanche consacrée… à Dadju !

Artiste majeur de la scène R’n’B française depuis la sortie de son premier album « Gentleman 2.0 » en 2017, Dadju cumule, à seulement 29 ans, des chiffres impressionnants de près d’un million d’albums vendus, 32 singles d’Or, 13 singles de Platine, 9 de Diamant et 2 milliards de vues sur Youtube. Une trajectoire digne des plus belles Success Stories pour cet enfant élevé seul par sa mère.

Dans ce nouveau numéro d’“Artiste & Co”, Dadju vous emmène dans son univers à l’occasion d’un live d’exception sur la scène du Trianon.

Au programme :

Ses plus grands titres, de « Reine » à « Compliqué », de « Jaloux » à « Grand Bain » en passant par « Bobo au Cœur », « Ma Faute » ou « Django », le tout réorchestrés de façon inédite par Issam Krimi et son groupe The Ice Kream.



Imen ES, Singuila et Franglish, artistes et amis du chanteur, sont présents à ses côtés pour des featuring et des créations musicales totalement originales.



Et enfin, des rencontres et confessions intimistes de ses proches, diffusées sur la plateforme France.tv et les réseaux sociaux de France 2, pour une expérience digitale de Dadju & Co. Une expérience 360° qui permettra de mieux connaître Dadju par des interviews de sa mère, son pilier ; sa CPE, qui l’a soutenu lui et sa famille durant les longues années de galères, et bien-sûr Gims, le grand-frère protecteur et charismatique, à l’origine de ses débuts dans la musique.



La carte blanche de Dadju & Co, en live au Trianon, à retrouver mercredi 11 novembre, à 23:55 sur France 2.