“Prodiges” : la saison 7 arrive le 1er décembre sur France 2 depuis le Dôme de Marseille

A l’occasion de sa 7ème édition, “Prodiges” s’installe au Dôme de Marseille pour faire vivre à un public large et familial, un sublime « Show de Noël ». Entourés de l’Orchestre Philharmonique de Marseille dirigé par Zahia Ziouani, 15 jeunes prodiges vont se produire et interpréter les grands classiques de Noël devant un jury d'exception qui accueille cette année un nouveau membre.

Pour cette 7ème saison, la grande famille de “Prodiges” accueille au sein du jury composé de la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla et du violoncelliste Gautier Capuçon un nouveau membre, la soprano de renom Julie Fuchs. C'est sous leurs regards experts, attentifs et bienveillants que se produiront 15 jeunes virtuoses du classique dans trois catégories : "chant", "instrument" et "danse".

Pour cette grande soirée événement, placée sous le signe du talent, de la jeunesse et de l'émotion, ils seront accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Marseille, sous la direction cette année encore de la cheffe Zahia Ziouani.

Les trois meilleurs de chaque catégorie s'affronteront lors de la Grande Finale de “Prodiges” pour remporter le titre tant convoité de « Prodige de l'année 2020 ».

Ces jeunes interprètes, passionnés, aux profils si différents, vont nous épater et nous faire découvrir une fois encore, que le talent n'attend pas le nombre des années.

France 2 invite les téléspectateurs à réagir et commenter l’émission en direct sur les réseaux sociaux via le hashtag #Prodiges.