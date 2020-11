“Mask Singer” : Araignée était... Karine Ferri ! Regardez son démasquage (vidéo)

Dès 21:05 ce samedi 21 novembre, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 la demi-finale de la saison 2 de “Mask Singer” au cours de laquelle Araignée a été démasquée et son identité dévoilée.

C’est la demi-finale de Mask Singer et deux nouvelles célébrités se sont démasquée aux portes de la finale ! Une première en milieu d’émission et une seconde toute à la fin. Le public et les enquêteurs ont voté après chaque performance.

En début de soirée, c’est Requin qui a dû faire tomber le masque. Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun ont donc découvert son identité.

En ballotage pour cette deuxième partie de soirée : Dragon et Araignée. Le public et les enquêteurs ont voté ! C’est Araignée qui est éliminée ce soir. Il est temps pour Araignée de lever le voile sur son identité. Et vous, aviez-vous démasqué la véritable identité d’Araignée?

Extrait de l’émission Mask Singer du samedi 21 novembre 2020.