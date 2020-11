“La France a un Incroyable Talent” : dernières auditions mardi 24 novembre sur M6 (vidéo)

Mardi 24 novembre à 21:05, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 5ème et dernière soirée des auditions de “La France a un Incroyable Talent”.

Ces quatre dernières semaines, ils sont déjà plus d'une centaine de talents, des plus spectaculaires aux plus loufoques, à s'être frottés à notre jury pour tenter de décrocher une place en demi-finales. Place désormais aux derniers candidats de ce cru 2020 !

À l'entame des ultimes passages, un seul Golden Buzzer n'a pour le moment toujours pas été déclenché. Les confettis dorés s'abattront-ils une 5e fois sur la scène de La France a un Incroyable Talent ?

Au cours de ce nouvel épisode, vous découvrirez les performances de :

Alex et Alex : Danseurs et chorégraphes québécois, Alex et Alex ont toujours utilisé la danse comme moyen de parler de sujets qui leur tenaient à cœur. Là où les mots ne trouvaient pas toujours leur place, la danse pouvait prendre le relai. Sur la scène de La France a un Incroyable Talent, ils aborderont un sujet commun et adresseront un message personnel à leurs pères respectifs. Leur histoire touchera-t-elle le jury ?

Claire et Anthony : Pour s'occuper pendant le confinement, Claire et Anthony ont créé en mars dernier un numéro en se filmant et en jouant sur les perspectives. Le but ? S'amuser des scènes du quotidien avec pour seul décor et terrain de jeu leur appartement. Après y avoir incorporé leurs deux passions pour la danse et la comédie, les voici prêts à jouer pour la première fois sur une scène et devant un public. Ce qu'ils vont proposer est une première dans La France a un Incroyable Talent.

New Gypsies : Mario, David et Noé, Camarguais âgés de 16 à 18 ans, ont la musique gypsie dans le sang. Et pour preuve, Mario n'est autre que le fils de Chico Bouchikhi, cofondateur des Gipsy Kings, David le cousin du célèbre Manitas de Plata et Noé le cousin des Reyes, autres fondateurs des Gipsy Kings. Guitaristes depuis leur plus jeune âge, les New Gypsies ont tout appris de leurs aînés et souhaitent aujourd'hui en devenir les dignes héritiers. En rendant hommage aux tubes qui ont fait le succès du groupe, ils tenteront de montrer qu'ils peuvent eux aussi prétendre à une belle carrière. Leur proposition sera-t-elle validée par les expertes musicales du jury ?

Julie et Jeanne : À 16 et 11 ans, Julie et Jeanne tenteront de mêler force et grâce dans un numéro d'équilibre sur cannes et de gymnastique acrobatique. Des agrès particulièrement complexes pour des athlètes de leur âge. Leur maîtrise leur permettra-t-elle d'accéder aux dernières places de demi-finalistes ?