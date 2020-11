Miss France 2021 : voici le jury qui célèbrera sur TF1 le centenaire de l'élection

En décembre prochain, en direct du Puy du Fou, Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier, présentera l’élection de Miss France 2021 qui célèbrera le centenaire des concours de beauté en France sur TF1.

Les 29 Miss régionales seront accueillies au Puy du Fou, en Vendée, pour préparer la cérémonie qui sera diffusée depuis le Grand Carrousel.

Pour célébrer cet anniversaire, et pour la première fois dans l’histoire de Miss France, le jury de l’élection sera composé exclusivement de Miss France aux carrières remarquables.

Qu’elles soient comédiennes, réalisatrices, chanteuses, professeur de mathématiques, mannequin, animatrice de télévision ou encore femme engagée dans l’humanitaire, toutes ont en commun le fait d’avoir bousculer leur destin en devenant Miss France.

Issues de toutes les générations, les neuf jurées auront pour mission d’aider les Français à départager les 29 candidates au titre de Miss France 2021.

C’est Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 qui présidera le jury composé de : Muguette Fabris, Miss France 1963 ; Patricia Barzyk, Miss France 1980 ; Nathalie Marquay, Miss France 1987 ; Mareva Georges, Miss France 1991 ; Linda Hardy, Miss France 1992 ; Sonia Rolland, Miss France 2000 ; Elodie Gossuin, Miss France 2001 et Miss Europe 2001 et Flora Coquerel, Miss France 2014.