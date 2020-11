“Le Meilleur pâtissier” : « 50 nuances plus crème », mercredi 25 novembre sur M6 (vidéo)

Julia Vignali vous donne rendez-vous ce mercredi 4 novembre à 21:05 sur M6 pour “Le Meilleur pâtissier” dont le thème sera cette semaine « 50 nuances plus crème ».

Mercredi soir, la température va grimper sous la tente ! Pour cette 8ème semaine de concours, nos 7 pâtissiers amateurs encore en lice vont avoir des palpitations au cœur… Nos coquins des fourneaux vont vivre d'intenses émotions car une surprise exceptionnelle et totalement inédite les attend ! Alors, lequel de nos pâtissiers parviendra à embrasser le tablier bleu, et qui devra malheureusement quitter le concours ?

Le défi de Cyril : Les fraises à la crème

Pour démarrer leur excitante semaine, nos pâtissiers amateurs ont rendez-vous avec le plus charnel des desserts : les fraises à la crème ! Charnue et pulpeuse, la fraise est le symbole du plaisir et de la tentation. À eux de réaliser en 2 heures un gâteau à base de crème et de fraises qui excitera les papilles du jury. Mais ce n'est pas tout, ils devront aussi réaliser un écrin pour présenter leur dessert. Chocolat, nougatine, sucre filé… ils devront créer un présentoir digne des plus grands joailliers !

L'épreuve technique de Mercotte : Les tétons de Vénus

Pour l'épreuve technique, nos pâtissiers amateurs vont devoir faire preuve de doigté ! Ils devront réaliser des tétons de Vénus, une friandise originaire d'Italie fourrée aux marrons, que la coquine Mercotte a revisitée pour l'occasion avec des ingrédients aphrodisiaques : de la rose dans la compotée de fraises, et du gingembre dans le sablé breton. Et pour obtenir de magnifiques tétons, nos pâtissiers devront recouvrir leurs entremets d'un glaçage couleur chair, surmonté d'une auréole en pâte d'amande et d'un joli téton en bille moléculaire.

L'épreuve créative

Nos pâtissiers amateurs vont avoir des bouffées de chaleur… ils vont devoir avouer leur plus grand fantasme à notre jury sous forme de gâteau ! À eux de rivaliser de gourmandise et d'imagination pour dévoiler leurs secrets inavoués !

Avec Jean-Philippe Darcis, chef pâtissier.