“Rétroscopie” : Hélène Mannarino reçoit Jean-Paul Rouve mercredi 16 décembre sur TMC

A voir sur TMC mercredi 16 décembre à 21:15, “Rétroscopie”, une émission présentée par Hélène Mannarino qui reçoit l'acteur Jean-Paul Rouve.

Pour cette émission inédite sur TMC, « Rétroscopie » propose un nouveau genre d’interview parodique et moderne consacré à un artiste, à la dimension comique fictionnée pour imaginer une carrière dans le futur.

L’artiste qui apparait vieilli et grimé, joue avec son propre personnage et s’amuse de sa carrière passée et à venir… Une nouvelle façon de s’attacher à la personnalité de l’artiste.

Nous sommes en 2050. Jean-Paul Rouve a 83 ans et il vient de recevoir un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Considéré depuis longtemps comme l’un des plus grands acteurs et réalisateurs de sa génération, il appartient dorénavant au cercle très fermé des derniers monstres sacrés du cinéma français, à la fois lauréat de nombreux Césars mais aussi digne représentant d’un cinéma populaire de qualité.

Erigé au rang de modèle par la nouvelle génération, comme l’était Patrick Dewaere en son temps, Jean-Paul Rouve a accepté de revenir sur cette carrière unique qui a fait de l’ancien Robin des Bois « le grand Jean-Paul du cinéma français ». Pour la première fois, il se confie à la télévision lors d’une émission spéciale intitulée « Rétroscopie ».

Seul face à une journaliste, Hélène Mannarino, il remontera les années et les souvenirs à travers des images d’archives des plus grands moments de sa carrière : son enfance à Dunkerque, ses meilleurs sketchs au sein des Robins des Bois, ses premiers rôles, son triomphe dans Les Tuche, ses participations au Burger Quiz, etc.

Ces archives seront aussi accompagnées par des images fictives plus récentes qui raconteront la suite de la carrière de Jean-Paul Rouve, celle de 2020 à 2050, avec les bandes annonces de ses films notamment Les Tuche 7, les Tuche contre les Extra-Terrestres sortie en 2050, des publicités faites par Jean-Paul, peut-être pour de mauvaises raisons. Parce que dans 30 ans, il sera toujours là et on va découvrir dès aujourd’hui ses succès mais aussi ses dérapages politiquement incorrects qui ont fait basculer sa carrière.

Des personnalités viendront aussi raconter « leur » Jean-Paul avec plus ou moins de tendresse comme Gérard Depardieu, Marina Foïs, Dominique Farrugia, Olivier Baroux, Jérôme Commandeur, Maurice Barthélemy, Alain Chabat et bien d’autres.

« Rétroscopie » pourra également compter sur la participation exceptionnelle d’Audrey Lamy, Jeff Tuche, Richard Berry, Gérard Darmon, Nikos Aliagas, Harry Roselmack etc.