Ce dimanche 29 novembre, Valentina, qui représentait la France à l'Eurovision Junior, a remporté l'édition 2020 avec son titre « J'imagine ».

Les équipes de France 2 et de France Télévisions sont extrêmement fières de la victoire de Valentina à l'Eurovision Junior 2020.

Delphine Ernotte Cunci, Présidente de France Télévisions : "Un grand bravo à Valentina pour cette victoire qui nous fait tant de bien en cette fin d'année ! Cette première place vient récompenser plus globalement l'investissement très fort déployé par les équipes de France Télévisions autour de l'Eurovision. Nous sommes très attachés à ce concours et aux valeurs de dialogue qu'il véhicule dans toute l'Europe. Vive Valentina, vive l'Eurovision ! Cap sur l'Eurovision 2021 en mai prochain aux Pays-Bas !"

Alexandra Redde, cheffe de la délégation française à l'Eurovision et directrice des variétés et divertissements de France Télévisions : "Nous tenons à féliciter Valentina très chaleureusement pour cette éclatante victoire ! Nous sommes fiers de l'avoir accompagnée ces derniers mois vers ce magnifique succès, au travers du travail et de la mobilisation de l’ensemble des équipes de France Télévisions. Cette victoire est amplement méritée pour Valentina, qui a su, par son travail et son talent, avec l’appui de sa maison de disque Play Two, convaincre le public d'abord français, puis européen."