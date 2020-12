“Le Grand Bêtisier de Noël” de TMC, mardi 22 décembre avec Anaïs Grangerac

Féerie de Noël et fous rires sont au programme de votre traditionnel “Grand Bêtisier de Noël” qui sera présenté cette année par Anaïs Grangerac le 22 décembre à 21:15 sur TMC.

Au programme de ce calendrier de l’avent 100% bonne humeur : les plus grands fous rires des jeux télé, le plus drôle de vos séries préférées et le meilleur de Quotidien avec Yann Barthès.

Vous découvrirez aussi les caméras cachées de vos stars américaines.

Sans oublier des animaux qui se sont mis sur leur 31 pour le réveillon, des défis déjantés entre amis, et puis bien sûr, la traditionnelle remise des Bûches d’Or qui récompenseront les images les plus drôles de l’année.

Votre premier cadeau, ce sera le “Grand Bêtisier de Noël” !