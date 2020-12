“Les Grosses Têtes” de retour le 19 décembre sur France 2, les invités de Laurent Ruquier

Plus on est de filles, plus on rit ! C’est le mot d'ordre de Laurent Ruquier pour cette spéciale des “Grosses Têtes”, samedi 19 décembre à 21:05 sur France 2 !

Deux équipes de 5 filles s'affronteront sur les questions habituelles, mais aussi au cours de jeux et happenings, en présence d'une belle brochette de séducteurs : Amir, Florent Peyre, Harry Roselmack, Pablo Mira, et Patrick Bruel. La fin d'année approchant, une voyante viendra aussi lire l’avenir de nos Grosses Têtes, et donner ses prévisions très attendues sur 2021. Et comme d'habitude, l'invité mystère nous rejoindra en fin d'émission… Alors, pour clore cette année si particulière, ne manquez pas le rendez-vous de la bonne humeur, samedi 19 décembre sur France 2… Vive les femmes ! Avec : Armelle, Melha Bedia, Michèle Bernier, Christine Bravo, Caroline Diament, Arielle Dombasle, Chantal Ladesou, Valérie Mairesse, Christine Ockrent et Valérie Trierweiler.