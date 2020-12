“C’est Noël tout est permis” avec Arthur, mercredi 23 décembre sur TF1

Le mercredi 23 décembre à 21:05, TF1 fête Noël avant Noël avec “C’est Noël tout est permis” en compagnie d'Arthur et de ses invités.

Arthur vous propose plus de deux heures, entre folie et magie de Noël, avec Jarry, Bilal Hassani, Booder, Karine Ferri, Virginie Hocq, Florent Peyre, Chris Marques et Gérémy Crédeville.

Toute la soirée, ils vont danser sur les chorégraphies de Tok Tok Dance, jouer au Photomime dans une ambiance de réveillon, s’affronter à coups de fous rires sur le Speed Quiz, tirer la nappe du mieux possible dans le Tire-Nappe…

Une soirée glamour et humour avec les danseuses du Moulin Rouge, Antonio le magicien et le jongleur David Burlet.

D’autres visages incontournables de TF1 viendront se joindre à la fête par webcam : Jean-Pierre Pernaut, Jean-Pierre Foucault, Evelyne Dhéliat, Louis Bodin, Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau, Harry Roselmack…

Chaque membre du public sera aussi en interaction permanente avec le plateau via son ordinateur ou son smartphone. Tous repartiront avec des cadeaux pour une soirée inoubliable !

Parce que c’est Noël ... et pour Noël, tout est permis avec Arthur !