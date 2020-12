“C’pas la fin du monde !” avec Cauet sur NRJ 12, dimanche 20 & 27 décembre

“C’pas la fin du monde” sur NRJ 12 ! Cauet vous invite à vous confiner chez lui avec son complice Jeff et ses invités pour deux soirées 100% humour et bonne humeur les dimanches 20 et 27 décembre à 21:05. Toujours dans le plus strict respect des règles sanitaires en vigueur, évidemment !

Cauet a profité du temps libre assez inattendu de ces derniers mois pour trier ses affaires, revoir les émissions de télévision les plus cultes, surfer sur les réseaux sociaux et échanger avec sa communauté. tout ça dans un seul but : dénicher pour vous les séquences les plus drôles de l’année ! Cauet vous propose donc de découvrir et de jouer avec cette sélection inédite d’images en compagnie d’invités au sens de l’humour implacable : Booder, Maëva Coucke, Keen’V, Cartman, Tony Saint Laurent et Elodie Poux ! Au programme : des chutes, des fous rires, des prises de tête mémorables, des directs qui ne se passent pas comme prévu, sans oublier le meilleur des réseaux sociaux et de jolies surprises dont seul cauet détient le secret... Alors même si la période que nous traversons est particulière et ce à tout point de vue ... « C’pas la fin du monde ! » et ce n’est surtout pas une raison pour ne pas s’amuser, se détendre et rigoler en compagnie de Cauet !