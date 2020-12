“300 Chœurs pour les fêtes” avec Vincent Niclo, jeudi 24 décembre sur France 3

À l’occasion du réveillon de Noël, Vincent Niclo prend les rênes de“300 Chœurs” sur France 3 pour vous offrir un numéro exceptionnel avec les plus grands artistes de la scène française et internationale. Une soirée sous le signe du partage et de la fête pour toute la famille !

Pour ce prime-événement, jeudi 24 décembre à 21:05, Vincent Niclo a réuni ses amis artistes autour des plus beaux chœurs français. Ils vont reprendre en solo ou en duo les plus beaux chants de Noël et quelques-uns des grands standards lyriques et de la chanson dans des versions inédites. Aux côtés de Vincent NICLO, le plus éclectique de nos artistes, toutes les générations seront représentées : Roberto ALAGNA, LOUANE, Patrick BRUEL, Natalie DESSAY, Kendji GIRAC, Nana MOUSKOURI, Florent PAGNY, Sarah BRIGHTMAN, Gautier CAPUÇON, AMIR, Jane BIRKIN, Chantal GOYA, Natasha ST-PIER, les danseuses du MOULIN ROUGE, Hugues AUFRAY, Chimène BADI, Mareva GALANTER, Isabelle BOULAY, les PRÊTRES ORTHODOXES, Sandrine ALEXI, Dany BRILLANT, Arielle DOMBASLE, les BlueBell Girls du LIDO… Et la participation des plus beaux chœurs français : Gospel pour 100 voix, le Chœur symphonique de Paris, les Petits Chanteurs d’Asnières, l’Académie internationale de Comédie musicale, BloomGospel, les Petits Écoliers chantants de Bondy, Sankofa Unit, l’Académie internationale de danse, le Chœur de Pierre, les Chœurs de France… Un show de Noël très musical, plein de surprises, sous le signe du partage et de la convivialité… La Setlist de la soirée : Ouverture : Vincent Niclo & Le Moulin Rouge - C'est magnifique !

C'est magnifique ! Kendji Girac & L’Académie internationale de Comédie musicale - Mexico

- Mexico Amir & Vincent Niclo & L’Académie internationale de Comédie musicale - Dream A Little Dream Of Me

- Dream A Little Dream Of Me Isabelle Boulay & Les Chorales de 300 Chœurs - Et Maintenant

- Et Maintenant Mareva Galanter & Vincent Niclo & L'Académie internationale de la danse - Tu es le soleil de ma vie

- Tu es le soleil de ma vie Louane & l'Académie internationale de la danse - It's Beginning To Look A Lot Like Christmas

- It's Beginning To Look A Lot Like Christmas Chantal Goya & les Petits Écoliers chantants de Bondy - Medley

- Medley Patrick Bruel & l'Académie internationale de Comédie musicale - Comme d'habitude

- Comme d'habitude S arah Brightman & Vincent Niclo & le Chœur de Pierre - There For Me

- There For Me Kendji Girac & L’Académie Internationale De Comédie Musicale - Dernier Métro

- Dernier Métro Natasha St-Pier & Gospel Pour 100 Voix - All I Want For Christmas Is You

- All I Want For Christmas Is You Jane Birkin & Les Petits Chanteurs D'Asnières - Silent Night

- Silent Night Sandrine Alexi & L’Académie Internationale De La Danse - Je suis toutes les femmes

- Je suis toutes les femmes Vincent Niclo & Les Prêtres Orthodoxes & Le Chœur Symphonique De Paris - Ave Maria

- Ave Maria Patrick Bruel & Les Chœurs De France - Le Fil

- Le Fil Natalie Dessay & Vincent Niclo & Le Chœur Symphonique De Paris - Les Moulins de mon cœur

- Les Moulins de mon cœur Hugues Aufray & Les Petits Chanteurs D'Asnières - Jingle Bells

- Jingle Bells Gautier Capuçon & Vincent Niclo & L’Académie Internationale De Comedie Musicale - Hymne à l'amour

- Hymne à l'amour Dany Brillant & Sankofa Unit - La Bohème

- La Bohème Louane & L'Académie Internationale De La Danse – Désolée

– Désolée Vincent Niclo & Les Prêtres Orthodoxes & Le Chœur Symphonique De Paris - Ils s'aiment

- Ils s'aiment Sarah Brightman & Florent Pagny & Le Chœur De Pierre - Just Show Me How To Love You

- Just Show Me How To Love You Natalie Dessay & Le Chœur Symphonique De Paris – Toulouse

– Toulouse Arielle Dombasle & Vincent Niclo & Gospel Pour 100 Voix - Somethin' Stupid

- Somethin' Stupid Jane Birkin & Les Petits Chanteurs D'Asnières - Les Jeux interdits

- Les Jeux interdits Gospel Pour 100 Voix - This Is Me

- This Is Me Roberto Alagna & Gospel Pour 100 Voix - Le Chanteur

- Le Chanteur Vincent Niclo & Les Danseuses Du Lido & L’Académie Internationale De La Danse - It's The Most Wonderful Time Of The Year

- It's The Most Wonderful Time Of The Year Chimène Badi - Memory

- Memory Vincent Niclo & Les Prêtres Orthodoxes & Le Chœur Symphonique De Paris - Luna Tu