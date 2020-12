“Tous ensemble pour Noël” avec Olivier Minne et Faustine Bollaert, le 24 décembre sur France 2

Jeudi 24 décembre à 15.45, France 2 proposera une émission de solidarité présentée par Olivier Minne et Faustine Bollaert : “Tous ensemble pour Noël”.

En cette année si particulière, France Télévisions et cinq organisations - La Fondation de France, le Secours Populaire, le Secours Catholique, Emmaüs et SOS Village d'Enfants - lancent, à l'occasion des fêtes de fin d'année, et au profit des familles et enfants en grande précarité, une opération de Noël solidaire d’envergure.

Point d’orgue de cette mobilisation le jeudi 24 décembre sur France 2 : Faustine Bollaert et Olivier Minne animeront une émission exceptionnelle de solidarité, Tous ensemble pour Noël.

Les stars de la chanson se succèderont et offriront au public, avec à leurs côtés des animateurs et comédiens de la famille France Télévisions, de nombreux moments de partage, de rire, de surprise et d'émotion : Amir, Patrick Fiori, Elsa Esnoult, Kendji Girac et Kids United Nouvelle Generation, avec Valentina, qui vient de remporter l’édition 2020 du concours Eurovision Junior.

L’émission Tous ensemble pour Noël sera aussi l’occasion pour Faustine Bollaert, Olivier Minne et leurs nombreux invités de présenter les résultats concrets de l’opération de Noël solidaire et de mettre ainsi en avant, au travers du témoignage d’ambassadeurs présents sur le plateau, le travail des associations sur le terrain.

A partir du mercredi 9 décembre, France Télévisions relaiera fortement l’opération « Pour un Noël solidaire » sur ses antennes linéaires et numériques, ainsi que sur ces réseaux sociaux : bandes-annonces d'appels aux dons, chroniques, éclairages éditoriaux et invités dans les émissions et magazines…

Les dons peuvent d’ores-et-déjà être envoyés au travers de 3 leviers :

Don en ligne : pourunnoelsolidaire.fr

Don par SMS : en envoyant NOEL5 (don de 5€), NOEL10 (don de 10€) ou NOEL20 (don de 20€) au 92333

Don par chèque : à envoyer à l’adresse suivante « Pour un Noël Solidaire » - 60509 Chantilly Cedex.