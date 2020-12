“Lego Masters” débarque sur M6 le 23 décembre avec Eric Antoine (vidéo)

Pour la première fois, l’événement “Lego Masters” arrive en France. 8 équipes de 2 candidats vont s’affronter dans une compétition inédite, en construisant de spectaculaires créations en briques. Premier numéro à suivre mercredi 23 décembre à 21:05 sur M6 avec Eric Antoine.

“Lego Masters” va ainsi réunir petits et grands devant la réalisation de fresques impressionnantes, où se mêleront créativité, imaginaire, stress, mais aussi émerveillement et humour.

Chaque soirée de “Lego Masters” est composée de deux épreuves : dans chaque épreuve, il faudra convaincre au mieux les brickmasters car les deux binômes qui arriveront en bas du classement seront en danger pour l'élimination. Les thématiques des épreuves vont mettre les nerfs de nos candidats à rude épreuve. Il faudra se montrer à chaque fois autant créatif que technique.

À l'issue de chaque épreuve sur un thème donné, les candidats seront jugés par un jury d'experts. À la fin, 1 seule équipe remportera le Trophée et le titre de “Lego Masters”.

Des épreuves incroyables, des créations spectaculaires

Le Crazy Park

Pour cette première épreuve, les candidats vont devoir créer un parc d’attraction à leur image, le parc dont ils ont toujours rêvé ! Toujours plus fou, toujours plus impressionnant, toujours plus fun, ils devront emmener le jury dans leur univers complètement féérique. Avec en plus une contrainte technique de taille : proposer une attraction motorisée qui fonctionne ! Place à la magie !

Le Mega Pont

Les candidats vont devoir montrer toutes leurs compétences techniques dans un défi inouï : créer un pont de 2 mètres de long qui devra supporter le plus de poids possible. Aujourd’hui le record du monde est détenu par les Américains avec 450 kilos. Alors les Frenchies feront-ils mieux ? Les ponts en briques supporteront-ils plusieurs centaines de kilos ? Une épreuve sous haute tension...

La Super Ville

Les candidats se transforment en bâtisseurs de ville : ils vont devoir créer un quartier entier qui soit à leur image. Aucune limite à l’imagination : ils peuvent aller aussi loin qu’ils le souhaitent. En revanche, ils devront impressionner les brickmasters avec des constructions toujours plus hautes, de supers buildings et surtout animer la vie de leur quartier avec des scénettes plus vraies que nature !

Mega Big Bang

Attention tout change pour les candidats dans cette épreuve : il va falloir construire... pour détruire ! Pour une fois, les œuvres de nos binômes seront jugées sur la beauté de leur destruction. Chaque équipe va tirer au sort un mode de destruction (à l’explosif, à la batte de baseball, projeté contre un mur à 90 km/heure ou encore lâchée depuis 4m de haut) et va devoir créer une œuvre sur le thème de l’espace. Il faudra que leur création soit suffisamment solide pour tenir debout mais suffisamment fragile et surtout bien pensée pour exploser de manière artistique et spectaculaire. Une caméra ultra ralentie aidera nos juges à déterminer qui a le mieux rempli ce défi d’un nouveau genre.

L’Incroyable Machine à Remonter le Temps

Cette épreuve fera voyager petits et grands de la Préhistoire au futur car chaque binôme devra construire une parcelle identifiée à une époque (Moyen Âge, Western...).