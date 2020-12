“La France a un Incroyable Talent” : 2ème demi-finale avec Issa Doumbia, mardi 8 décembre sur M6 (vidéo)

Mardi 8 décembre à 21:05, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la seconde demi-finale de “La France a un Incroyable Talent” en présence d'Issa Doumbia.

Mercredi soir, les derniers demi-finalistes de cette 15ème saison s'élancent pour tenter de décrocher les 4 dernières places de finalistes ! Pour les départager, notre jury, fidèle au poste, mais aussi un nouvel acolyte : Issa Doumbia !

L'humoriste, qui participe à l'émission pour la première fois, se verra à son tour confier un golden-buzzer qui lui permettra de qualifier son coup de cœur de la soirée.

Encore 4 places restantes pour la finale, voici l'ampleur du challenge pour nos candidats qui rêvent tous de finale !

Parmi eux, vous retrouverez :

Bboy Haiper, break-danseur pas tout à fait comme les autres qui, après avoir bouleversé le jury, continuera de retracer son émouvante histoire.

La famille Lefevre dont les talents vocaux avaient impressionné nos deux jurées chanteuses.

Saddeck et Neylia, le duo de danseurs père-fille qui tentera de faire aussi bien que ce qu'avait accompli Saddek en 2018 avec le groupe Géométrie Variable : une place en finale !

Et enfin Léa Kyle, magicienne et spécialiste de quick change qui avait séduit public et jury par ses changements de tenues à la vitesse de l'éclair !

Qui rejoindra Lemonade, les Wonsembe, Antony César et Luan Pommier déjà qualifiés durant les auditions ?