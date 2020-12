Indochine : le concert « La dernière Vague » diffusé sur France 2 samedi 26 décembre

A l'occasion des 40 ans d'Indochine, France 2 vous propose de voir ou revoir samedi 26 décembre à 23:30 le concert d'Indochine, pour la première fois à l'antenne, « La dernière Vague » enregistré le 23 juin 2019 au stade Pierre Mauroy à Lille.

« La Dernière Vague » a eu lieu les 22 et 23 juin 2019, au Stade Pierre-Mauroy de Lille ; deux dates exceptionnelles qui ont clôturé le « 13 Tour ».

Le « 13 tour » est la plus grosse tournée de l'année 2018 avec plus de 600 000 billets vendus et près de 60 dates sold out dont 6 à l'AccorHotels Arena. Une tournée en 3 vagues qui a débuté en février 2018 à Epernay et s’est terminée en juin 2019 à Lille.

Ce concert est l'occasion de retrouver de nombreux tubes interprétés par le groupe :

1. Black Sky

2. Ceremonia

3. 2033

4. Henry Darger

5. Station 13

6. Alice & June

7. Miss Paramount

8. A L’ Assaut

9. La Vie Est Belle

10. Tes Yeux Noirs

11. Kimono dans l' ambulance

12. Dunkerque

13. Little Dolls

14. Song For A Dream

15. Un Eté Français

16. Club 13 : Canary Bay - Les Tzars - Paradize - Adora - Belfast - Kill Nico

17. Set acoustique : J'Ai Demandé à la Lune - Le Lac - Le Manoir - 3e Sexe - Electrastar (feat. Lou)

18. College Boy

19. Trois Nuits par Semaine

20. L' Aventurier

21. Cartagène

22. Karma Girls



En 40 ans de carrière, Indochine a vendu plus de 15 millions d’albums et a donné plus de 800 concerts (hors 2020-2021).