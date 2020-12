“Recherche appartement ou maison” : spéciale « extérieurs » avec Jeanfi Janssens & Stéphane Plaza sur M6

Mercredi 6 janvier 2021 à 21:05, Stéphane Plaza vous proposera de découvrir sur M6 une spéciale « extérieurs » de “Recherche appartement ou maison” dans laquelle participe Jeanfi Janssens.

“Recherche appartement ou maison”se met au vert ! Un grand terrain, un jardin fleuri, ou juste un petit bout de balcon… bref un espace extérieur, tout le monde en rêve ! A fortiori suite au premier confinement, puisque la demande d'espaces extérieurs a depuis augmenté de près de 40% dans les recherches immobilières ! Difficulté maximum, donc, pour nos 3 recherches du jour !

À Paris, Jean-Philippe Janssens - dit Jeanfi - jeune homme à la voix atypique et à l'accent prononcé tout droit venu du nord de la France, est humoriste et sociétaire d'une émission de radio depuis maintenant 4 ans. Cet ancien stewart vit toujours en location dans un petit studio parisien. Aujourd'hui, il rêve d'un appartement bien à lui et il est prêt financièrement à se lancer dans sa première acquisition, avec un autre rêve : un extérieur (balcon ou terrasse). Le tout dans un quartier vivant !

Pour Stéphane Plaza ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin puisqu'à Paris, seulement 1 appartement sur 5 possède un balcon…

Au Havre, Sarah et Vincent, 34 ans tous les 2, ont 3 enfants, un petit jardin mais de grandes ambitions : ils veulent installer leur famille recomposée dans de plus grands espaces. Une maison plus grande avec plus de chambres, plus de rangements et surtout un immense jardin, pour y installer une piscine, une cabane, un toboggan, une table de jardin et un terrain de basket !

Thibault Chanel va leur ouvrir la perspective d'une vie au vert. Va-t-il relever ce défi ?

Anne-Laure, 40 ans, est professeure de yoga, de pilates et de danse. Elle a décidé de quitter le Pays Basque pour rejoindre sa Bretagne natale, et a besoin d'une reconnexion avec la nature. Passionnée par son activité, Anne-Laure enchaîne les cours toute la journée et doit jongler entre 5 ou 6 lieux différents, et ses journées ne se terminent jamais avant 21h... Donc aujourd'hui, stop ! Elle veut changer de vie, faire un retour aux sources près de ses proches, vivre au milieu de la verdure et avoir un espace dédié à sa passion.

C'est Agnès Bardoux qui va ouvrir ses chakras pour l'accompagner dans ce changement de vie. Va-t-elle dénicher la belle et grande longère qui rendrait Anne-Laure épanouie ?