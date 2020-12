“Boyard Land” : 2 numéros diffusés les 2 et 3 janvier sur France 2, les invités d'Olivier Minne

Magie, fantaisie et frayeurs sont au rendez-vous pour ces deux émissions inédites présentées par Olivier Minne samedi 2 et dimanche 3 janvier à 16:25 sur France 2.

Le directeur, Willy Rovelli et sa troupe sont bien décidés à faire vivre une soirée inoubliable aux visiteurs de Boyard Land.

C‘est donc dans ce parc aussi bizarre que merveilleux, peuplé d’individus aussi étranges que fantastiques que deux équipes de célébrités vont s’affronter sur d'étonnantes attractions et tenter de remporter un maximum de boyards pour l’association qu’elles représentent.

Samedi 2 janvier

L’équipe Rouge sera composée de : Jean Marc Généreux, Carla, Joan Faggianelli et Gil Alma qui joueront pour l’association AFSR (Association Française du Syndrome de Rett).

L´AFSR rassemble plus de 450 familles dont l´enfant est touché par le syndrome de Rett. Elle favorise l´échange et apporte informations et conseils. Elle s´y emploi à travers l´organisation de différentes actions.

Pour en savoir plus sur l'association : Site internet : Site internet : https://afsr.fr/

L'équipe blanche sera composée de : Christian Karembeu, Alex Goude, Tom Leeb et Géraldine Lapalus qui joueront pour l'association Autour des Williams.

Depuis 2003, l’association Autour des Williams réunit les familles touchées par le syndrome de Williams et Beuren. Leurs principaux objectifs sont le financement de projets de recherche, l’accueil et l’accompagnement des familles, la sensibilisation et l’information du grand public et des professionnels.

Pour en savoir plus sur l'association : Site internet : Site internet : http://www.autourdeswilliams.org

Dimanche 4 janvier

L’équipe Rouge sera composée de : Elodie Gossuin, Albert Spano, Vincent Cerutti et Ladji Doucouré qui joueront pour l’ UNICEF.

L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans toutes ses actions. Ils travaillent dans 190 pays et territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité.

Pour en savoir plus sur l'UNICEF : Site internet : Site internet : https://www.unicef.fr/

L'équipe blanche sera composée de : Baptiste Giabiconi, Jessica Potel, Brahim Zaibat et Sidney Govou qui joueront pour l’association CERHOM.

C'est une association de patients qui lutte contre les cancers masculins. CERHOM intervient auprès des patients et proches pour leur apporter toute l'aide que leur expérience de la maladie permet de dispenser.