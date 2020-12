“La grande soirée du bêtisier” samedi 19 décembre sur France 2 avec Bruno Guillon

Samedi 19 décembre à 23:30, en lieu et place de Laurent Ruquier, Bruno Guillon vous proposera “La grande soirée du bêtisier”, un programme idéal pour combattre la grisaille et la morosité !

Au programme, plus de deux heures et demie d'images hilarantes : le meilleur des fous rires, les lapsus les plus embarrassants, des stars qui dérapent, les candidats des jeux les plus fous, le plus drôle de vos journaux régionaux, le meilleur de la Belgique, les bêtisiers exclusifs de vos séries préférées.

“La grande soirée du bêtisier” se déguste en famille, avec la présence, parfois bien involontaire, de nombreuses stars de France Télévisions, de Sophie Davant à Anne Elizabeth Lemoine en passant par Stéphane Bern, Nagui ou encore Laurent Ruquier.