Amandine Petit élue Miss France 2021 devant 8,6 millions de téléspectateurs sur TF1

Hier soir, en direct du Puy du Fou, la cérémonie de Miss France, présentée par Jean-Pierre Foucault, accompagné de Sylvie Tellier et produite par EndemolShine France, a rassemblé 8,6 millions de téléspectateurs et 41,5% de PdA auprès des Ind. 4 ans et plus. Il s’agit de la meilleure audience depuis 2006.

L’émission a réalisé un pic d’audience à 10,4 millions de téléspectateurs, et jusqu'à 70% de PdA auprès des individus âgés de 4 ans et plus. Ce grand rendez-vous annuel est arrivé très largement en tête des audiences et a réuni l'ensemble de la famille avec : 53 % de PdA auprès des FRdA-50 ans - Meilleure PdA depuis 1998

50 % de PdA auprès des 25-49 ans - Meilleure PdA depuis 1998

62,5 % de PdA auprès des 4-14 ans - Meilleure PdA depuis 2000

72,5 % de PdA auprès des 15-24 ans - Meilleure PdA historique

67 % de PdA auprès des 15-34 ans A l’issue de cette soirée, Clémence Botino, Miss France 2020, a remis son titre à Amandine Petit, Miss Normandie qui a été élue Miss France 2021. Durant un an, elle va incarner la nouvelle ambassadrice des Français et ira à leur rencontre en sillonnant nos régions ! Sur les réseaux sociaux, l'élection « Miss France » a également captivé en rencontrant un très grand succès digital. Hier soir, la cérémonie était en TT ce qui en fait le sujet le plus commenté sur Twitter en générant plus de 662K tweets. L’élection Miss France 2021 est d'ores et déjà le programme télévisuel le plus commenté de l’année 2020.

