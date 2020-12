Éric Antoine parle du concours “Lego Masters” qui débute mercredi 23 décembre sur M6

Passionné par les jeux de construction, Eric Antoine voulait absolument présenter “Lego Masters” sur M6. Eric Antoine parle de ce concours inédit qui débutera sur M6 mercredi 23 décembre à 21:05.

Pourquoi avoir accepté de présenter ce concours ?

Attention ! Je n’ai pas accepté de présenter “Lego Masters”, j’ai harcelé la Direction de M6 pour le faire dès que j’ai entendu que la chaîne allait adapter ce format. Je suis moi-même un grand fan de jeux de construction et aujourd’hui j’adore me replonger dans cet univers de création et d’imaginaire avec mes fils.

Qu’est-ce qui fait la particularité de cette émission par rapport aux autres concours ?

Il s’agit d’un univers complètement nouveau et d’une émission ultra ludique et spectaculaire à la fois, car les créations sont dingues. La force de “Lego Masters” est que ce programme est autant fait pour les enfants d’aujourd’hui que pour les âmes d’enfant de leurs parents qui ont tous joué dans le passé à ces jeux de construction : rien de tel pour fédérer la famille autour d’un même rendez-vous.

Pouvez-vous nous parler de la mécanique et du tournage ?

Dans ce concours, 8 équipes s’affrontent dans des épreuves artistiques et techniques qui ont nécessité entre 7 ... à 24 heures de construction !!! Les brickmasters, Paulina Aubey et Georg Schmitt, établissent un classement et une équipe est éliminée chaque semaine. Le décor est immense, coloré, rempli de tonnes de briques... les candidats sont attachants, passionnés, créatifs et avec des histoires et des parcours étonnants. “Lego Masters” nous rappelle un monde onirique, insouciant et joyeux dans lequel on a tous envie de plonger.

