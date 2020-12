“Rendez-vous avec Julien Clerc”, jeudi 24 décembre sur France 3

A (re)découvrir jeudi 24 décembre à 23:45 sur France 3, “Rendez-vous avec Julien Clerc”, un divertissement enregistré au Théâtre du Châtelet en présence de nombreux artistes.

En 50 ans de carrière, Julien Clerc a marqué toutes les époques en offrant à son public des chansons iconiques. Véritables succès autant populaires que critiques, ses mélodies restent intemporelles : « Ma préférence », « Laissons entrer le soleil », « Ce n’est rien », « Femmes, je vous aime » « La Californie », « Émilie Jolie », « Double Enfance », « Utile », « Ballade pour un fou », « Melissa », « Fais-moi une place »…



Lors d'un rendez-vous unique en son genre sur la scène du Théâtre du Châtelet, Julien Clerc a invité des artistes proches de lui à réinterpréter en duo ses plus grands hymnes.

Calogero, Soprano, Marc Lavoine, Slimane, Yannick Noah, Gloria (ex-Kids United), Maxime Le Forestier, Christophe Maé, Florent Pagny, Clara Luciani et sa fille Vanille, ont accepté de passer cette soirée avec lui.

En plus de leur prestation, cette soirée sera aussi l'occasion pour tous ces artistes d'offrir à Julien Clerc un vibrant hommage.



Émaillé de témoignages et d'archives, “Rendez-vous avec Julien Clerc” offrira aux spectateurs l'occasion de se remémorer quelques bons souvenirs de toutes ces époques traversées.