“Tous en cuisine” du 28 décembre au 1er janvier sur M6 : les recettes, ingrédients & ustensiles

Cyril Lignac, le chef préféré des français, vous donne rendez-vous à 18:45 sur M6 pour cuisiner avec vous en direct pour vivre une expérience inédite & interactive. Voici les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour les recettes diffusées au cours de la semaine du 28 décembre au 1er janvier.

Une pincée de bonne humeur, une bonne dose de fous rires, et des kilos de bons petits plats : la fin de l’année s’annonce riche en surprises avec le retour de “Tous en cuisine” sur M6 !

Pour la première fois, le Chef préféré des Français vous livre toutes ses astuces pour préparer les plus belles recettes de Fêtes. Cocottes de volaille, sablés de Noël, foie gras mi-cuit et galette des Rois n’auront plus de secret pour vous .

Faciles, pas chères et rapides, comme d’habitude, vous allez découvrir les techniques d’un grand Chef pour des repas “100% Fait-Maison”.

À ses côtés, Jérôme Anthony, une personnalité, et des familles des 4 coins de la France devront relever le challenge de réussir les plus beaux plats de Fêtes en 50 minutes.

Voici la liste des ingrédients, communiquée par CuizineAZ, qui sont donnés pour 4 personnes.

Lundi 28 décembre

ENTRÉE : CREVETTES COCKTAIL, AVOCAT PAMPLEMOUSSE

16 crevettes roses cuites et décortiquées

1 petite salade feuille de chêne lavée et effeuillée

2 avocats du Chili épluchés et coupés en 2

1 pamplemousse rose épluché à vif

1 mangue épluchée et coupée en dés

3 tranches d’ananas coupées en gros dés

1 branche de céleri émincée + les feuilles pas trop vertes (de côté)

5cl de vinaigre balsamique blanc

Huile d’olive

Fleur de sel

Mayonnaise cocktail :

4 cuil. à soupe de mayonnaise bien ferme

3 cuil. à soupe de ketchup

1 cuil. à café de sauce Worcestershire

Le jus d’½ citron jaune

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 2 bols

1 saladier + 1 fouet + 1 cuillère à soupe + 1 poche plastique sans douille

1 plat de service de 33cm de diamètre

PLAT : PAIN SURPRISE AU SAUMON FUMÉ, CRÈME AUX HERBES



Pain :

1 pain rond de 11 cm de haut sur 15 à 16 cm de diamètre

Garniture :

4 tranches de saumon fumé d’Écosse

¼ de concombre épluché, épépiné, coupé en petits cubes de 2mm

½ échalote épluchée et ciselée

150g de chèvre frais

5cl de crème liquide entière

4 branches d’aneth hachée

1 citron jaune

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 planche à découper + 1 couteau à pain ou 1 couteau filet de sole

1 saladier + 1 spatule + 1 petite spatule coudée

1 couteau éminceur de Chef + pics décoratifs

Mardi 29 décembre

PLAT : SAINT-JACQUES RÔTIES, TOPINAMBOURS, CRÈME AU RHUM

12 grosses noix de Saint-Jacques de 4cm de diamètre et les bardes bien lavées

500g de topinambours épluchés

1 litre de lait

1 échalote épluchée et ciselée

50g de beurre demi-sel

30g de jus de truffe noire (facultatif)

10cl de vin blanc

33cl de crème liquide entière

5cl de rhum ambré

Huile d’olive

Fleur de sel

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 casserole + 1 écumoire + 1 planche à découper + 1 couteau d’office

1 sauteuse + 1 spatule + 1 petite casserole + 1 passette

2 poêles + 1 cuillère à soupe

DESSERT : SOUFFLÉ GLACÉ AUX POIRES

3 poires épluchées et coupées en cubes

33cl de crème liquide entière

1 gousse de vanille

2 blancs d’œuf

5cl de miel

Le jus d’1 citron jaune

125g + 60g de sucre

100g de Gavottes émiettées

125g de pralin (noisettes caramélisées)

Les ustensiles :

1 sauteuse + 1 mixeur + 1 saladier + 1 spatule + 1 maryse + 1 saladier rempli de glaçons

1 saladier bien froid + 1 batteur à main + 1 maryse + 1 fouet

1 saladier

4 verres de 7cm de diamètre sur 7 cm de haut

4 bandes de papier sulfurisé de 2cm de haut sur 26,5 cm de long

Mercredi 30 décembre



PLAT : RAVIOLES DE FOIE GRAS, CRÈME À L’OIGNON ROUGE

Ravioles de foie gras :

24 feuilles de pâte à ravioles chinoises carrées (3 ravioles par personne)

180g de foie gras de canard cru en cubes de 1,5 cm de côté

2 jaunes d’œuf

1 fève tonka

Sel fin + poivre du moulin

Crème d’oignons :

2 oignons rouges épluchés et émincés finement

15g de beurre demi-sel

10cl de bière blonde

33cl de crème liquide entière

Quelques pluches (extrémité feuillue) de cerfeuil

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 planche à découper + 1 emporte-pièce de 5,5 cm de diamètre

1 pinceau + 1 petit bol + 1 râpe microplane

1 sauteuse + 1 spatule + 1 mixeur à main

1 casserole d’eau bouillante salée + 1 écumoire

DESSERT : ANANAS ET MANGUE SAFRANÉS, CRÈME À LA VANILLE



Fruits safranés :

1 ananas épluché et coupé en petits cubes

1 mangue épluchée et coupée en petits cubes

Quelques pincées de safran en poudre

25cl de jus de fruits de la passion

8 biscuits à la cuillère

1 orange

Crème à la vanille :

1 jaune d’œuf

35g de sucre

50g de mascarpone

12,5cl de crème liquide entière

1 gousse de vanille

Les ustensiles :

1 saladier + 1 cuillère à soupe

1 assiette creuse

1 batteur à main + 1 saladier bien froid + 1 maryse

4 verrines ou 1 saladier + 1 râpe microplane

Jeudi 31 décembre



PLAT : BŒUF WELLINGTON

1 morceau de filet de bœuf de 480 à 500g sans gras (bien paré / demander au boucher)

1 oignon épluché et ciselé

10 champignons de Paris préparés en duxelles

15g de beurre demi-sel

3 cuil. à soupe de moutarde

5 tranches très fines de jambon de Parme

1 pâte feuilletée de 33 cm de long sur 30 cm de large

2 jaunes d’œuf

Huile d’olive

Fleur de sel

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 poêle + 1 pince + 1 assiette + 1 spatule + 1 bol + 1 pinceau + 1 petit bol

1 rouleau de film alimentaire + 1 planche à découper + 1 couteau scie + 1 couteau d’office

1 plaque à pâtisserie + 1 feuille de cuisson

DESSERT : COUPE DE LITCHIS ET CHANTILLY BICOLORE

Fruits :

16 litchis épluchés et dénoyautés

1 pamplemousse rose épluché à vif

1 cuil. à soupe de noix de coco râpée et torréfiée

Chantilly bicolore :

125g de mascarpone

25cl de crème liquide entière 35% bien froide

65g de sucre

1 cuil. à café d’eau de rose

2 cuil. à soupe de purée fine de framboises (décongelée)

Les ustensiles :

1 saladier bien froid + 1 batteur à main + 1 maryse

3 poches plastiques + 1 douille cannelée

1 cuillère à soupe + 4 coupes

Vendredi 1er janvier



PLAT : SAUMON GRAVLAX, VINAIGRETTE AUX HERBES

Saumon gravlax :

1 morceau de saumon Écosse Label rouge de 250g minimum

250g de gros sel de Guérande

80g de sucre semoule

1 cuil. à café de baies roses concassées

1 cuil. à café de graines de coriandre concassées

1 citron jaune

½ botte d’aneth lavée et bien séchée

Vinaigrette aux herbes :

¼ de botte d’aneth effeuillée

6 cuil. à soupe d’huile d’olive

2 cuil. à soupe de vinaigre de Xérès

Sel fin et poivre du moulin

Légumes :

¼ de fenouil émincé finement

1 clémentine

Les ustensiles :

1 saladier + 1 planche à découper + 1 couteau de chef type éminceur

1 batteur à main + 1 spatule + 1 râpe microplane + 1 plaque

1 rouleau de film alimentaire

1 mixeur + 1 maryse + 1 bol + 1 fouet

Quelques feuilles de papier absorbant

DESSERT : MOUSSE CROUSTILLANTE CHOCOLAT NOISETTE



Mousse :

125g de chocolat blanc

10cl + 50cl de crème liquide entière 35%

60g de pâte à tartiner à la noisette

80g de copeaux de chocolat noir (à faire à l’avance et à réserver au frais)

40g de copeaux de chocolat noir

1 gousse de vanille

30g de mascarpone

20g de sucre glace

Croustillant :

10g de Gavottes

1 pincée de fleur de sel

9g de sésame torréfié

Les ustensiles :