“La meilleure boulangerie de France” : la saison 8 arrive le 18 janvier sur M6

Pour cette nouvelle saison, qui débutera lundi 18 janvier à 18:40 sur M6, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre se lancent dans une incroyable épopée boulangère qui les mènera au cœur des 13 régions métropolitaines françaises, des petits villages aux grandes villes, de la montagne au bord de mer pour trouver LA meilleure boulangerie de France.

Parmi les commerces essentiels de notre quotidien, les boulangeries sont sans doute les lieux les plus chaleureux et conviviaux. Commerces de proximité, commerces essentiels ou commerces permettant de conserver un lien social… les boulangeries sont devenues un lieu refuge pour les Français dans ce contexte si particulier. Sortir de chez soi pour acheter son pain, parler un peu avec le/la boulanger(e) reste un plaisir en France et une habitude prenant aujourd’hui toute

son importance.

Alors si vous faites partie des 97 % des Français contents de rentrer chez eux avec du pain frais, venez découvrir la nouvelle saison de “La meilleure boulangerie de France” qui, cette année encore, met à l’honneur les boulangers les plus talentueux de nos régions.

Pour décrocher le graal, nos boulangers en lice dans le concours vont devoir se surpasser et relever les défis lancés par nos chefs mais aussi, et pour la première fois cette année, par des amoureux du terroir, producteurs locaux, chefs cuisiniers d’exception, et personnalités fières de leur région. 13 régions, 130 boulangeries mais un seul trophée...

Les nouveautés de la saison :

Un fantastique road-trip de près de 15 000 km dans la france entière : Pour la 1ère fois, le jury traversera toute la France métropolitaine et mettra nos 13 régions à l’honneur !

Les tutos de Bruno Cormerais : Notre MOF boulanger vous donnera tous sesconseils, astuces et tours de main d’expert pour réussir des préparations boulangères simples et gourmandes ! À vous le fait maison : du pain de mie ultra moelleux aux sablés bretons croustillants en passant par un flan fondant ou encore une délicieuse pâte à pizza... vous allez pouvoir régaler vos proches !

Des rencontres incroyables : Des producteurs locaux demanderont aux boulangers de sublimer leur produit-phare. Des personnalités attachées à leur région les mettront au défi de créer un produit boulanger autour d’un produit local qui leur tient à cœur : Sylvie Tellier, Chantal Ladesou, ou encore Baptiste Giabiconi. Des chefs cuisiniers passionnés leur commanderont un produit boulanger qui devra s’accorder au mieux avec leur plat signature : Pierre Sang à Paris, Florent Ladeyn à Lille, ou encore Erwan Noblet à Nantes.