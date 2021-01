“Cleaners, les experts du ménage” de retour sur TFX mercredi 13 janvier à 21:05

Alexandre, Leslie, Claude et Laura, les 4 experts du ménage de “Cleaners” seront de retour sur TFX mercredi 13 janvier à 21:05 pour une seconde saison inédite.

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage.

Quand la situation est désespérée, quand il n’y a plus aucune solution et aucun espoir, c’est à eux qu’il faut faire appel.

En fonction de la détresse rencontrée, nos 4 experts décideront lequel d’entre eux est le plus compétent à venir en aide mais aussi à enseigner les bons gestes. Les cleaners n’ont que 3 jours pour tout ranger et tout nettoyer du sol au plafond !

Grâce à beaucoup de courage et de nombreuses astuces qu’ils enseigneront, ils obtiendront un résultat toujours spectaculaire ! Ces 3 jours apporteront un changement profond dans le comportement mais aussi la vie quotidienne des témoins qui feront appel aux cleaners.

Dans ce numéro inédit, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Jean-Jacques, 78 ans, habite à coté de Nice. Il est restaurateur d’objets d’art et artiste peintre. Jean-Jacques a un gros problème d’organisation et de propreté… Depuis une rupture amoureuse, il s’est laissé envahir par les toiles d’araignées, la poussière et la saleté… Cela fait 20 ans que Jean-Jacques ne fait plus aucun ménage dans sa maison !

Si il semble s’être habitué à cette situation, pour sa fille Amiela, c'est inacceptable !

Plus personne ne veut venir chez lui tellement la situation est dramatique.

Sa fille, Amiela, a décidé de faire appel aux cleaners et de secouer son papa. Elle souhaite le voir prendre un nouveau départ dans une maison enfin propre et accueillante.

Morgane est une jeune maman de 39 ans, qui s’occupe seule de sa fille, Lina, 6 ans. Elles vivent dans le sud de la France. Morgane a lâché prise suite à des problèmes de santé. Et si aujourd’hui elle se sent de nouveau mieux, elle est totalement perdue et a beaucoup de mal à trouver son rythme en ce qui concerne le ménage et l’ordre ! Même si elle assume que dans sa famille le désordre se transmet de mère en fille depuis plusieurs générations, elle veut que les choses changent et aimerait enfin, apprendre à ranger et nettoyer sans que ce soit une corvée !