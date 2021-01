“Issa dans tous ses états” : les invités d'Issa Doumbia, mardi 19 janvier sur M6

Mardi 19 janvier à 23:25 sur M6, Issa Doumbia revient avec humour, en plateau et en images, sur ce qui le met dans tous ses états... sur la famille au sens large !

Parents immatures, belle-mère intrusive, enfants insupportables ou réunions de famille qui tournent mal, personne ne sera épargné, surtout pas son invité... Booder ! Pendant plus d'une heure, à grands coups de sketches mordants en plateau, de pastilles et de parodies, Issa et sa troupe d'humoristes déjantés vont dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas...

Famille, belle-famille, secrets de famille : tous les dossiers sont de sortie ! Parodies, sketches, jeux, happening et infos décalées, tous les moyens sont bons pour s'amuser autour du sujet. Accompagné en plateau par ses chroniqueurs, Charlotte Namura, Vaimalama Chavez et Jérémy Credeville et son invité Booder, Issa dénonce tous nos petits travers et les situations qui nous agacent chez nos proches !

Parmi les rendez-vous à ne pas rater : Booder doit se taper l'incruste de manière mémorable chez les familles les plus célèbres du monde ! Élie Semoun joue le rôle d'un notaire très particulier dans une sombre histoire de succession, Fred Testot et Cartman nous présentent leur carte blanche sur la famille et Issa nous dévoile en exclusivité des nouveaux couples qui pourraient intégrer la série « Scènes de Ménages »… ou pas !

Avec Booder, Elie Semoun, Cartman, Fred Testot, Gil Alma, Nick Mukoko et la troupe de l'émission : Jo Brami, Kim Schwark, Gabrielle Marie, Redouane Behache et Tareek.