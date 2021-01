“La boîte à secrets” s'ouvre pour Mariane James, Cyril Féraud & Claudio Capéo vendredi 22 janvier sur France 3

Vendredi 22 janvier à 21:05, Faustine Bollaert vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro de “La boîte à secrets”.

Faustine Bollaert accueille Mariane James, Cyril Féraud et Claudio Capéo dans une soirée toujours plus festive et émouvante !

Comme la saison passée, chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches !

Alors, préparez-vous à :

Chanter les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui,

Rire avec un sketch

Tenter de retrouver l’identité d’un invité mystère !,

Découvrir des archives personnelles des invités,

Ou pénétrer dans leurs sphères privées avec des images exclusives tournées avec l’entourage des invités !

Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée.

Pour cette nouvelle émission, Faustine vous invite à faire la fête et, attention, tout peut arriver dans “La boîte à secrets”.