“Les Z’amours” : spéciale « Saint-Valentin » vendredi 12 février sur France 2 avec Bruno Guillon

À quelques jours de la grande fête des amoureux, l’émission de tous “Les Z’amours” vous replonge dans la période de vos premiers émois avec un numéro spécial adolescents vendredi 12 février à 11:20 sur France 2.

Au programme : Salomée et Hugo, Mathilde et Mathis, Alice et Noah, trois couples tous âgés entre 16 et 18 ans, réunis sur les célèbres banquettes colorées de Bruno Guillon.



Du premier flirt au premier baiser, des premiers moments de complicité aux premières chamailleries, des premiers papillons dans le ventre aux premières déclarations, retrouvez vos émotions de jeunesse à travers les anecdotes de nos invités du jour. Une preuve de plus que l’amour n’a pas d’âge et que nous avons tous quelque chose à partager sur le sujet !



Fous rires, bisous et inévitables coups de cartons vous attendent au cours de cette émission spéciale à l’issue de laquelle le couple vainqueur remportera 2 vélos électriques !



Qui sera le plus incollable sur son/sa partenaire ?



“Les Z’amours”, spéciale « Saint-Valentin », à déguster sans modération vendredi 12 février à 11:20, sur France 2.