“Le Grand Echiquier” de retour le 2 février sur France 2, les invités reçus par Anne-Sophie Lapix

“Le Grand Echiquier”, le grand rendez-vous culturel de prime time de France Télévisions, présenté par Anne-Sophie Lapix, est de retour le mardi 2 février en direct à 21:05 sur France 2.

A l’heure où la culture est privée de ses lieux d’expression, pour cette première émission de l’année, Le Grand Echiquier se transforme pour accueillir encore plus d’artistes avec un nouveau plateau chaleureux, propice au partage qui offrira aux téléspectateurs de France 2 une grande soirée de spectacle, de la culture et du divertissement.

Pour ce 9ème opus, Anne-Sophie Lapix recevra Gims, Pierre Perret, Benjamin Biolay, Carla Bruni, Laurent Voulzy, Yseult, Calogero, Roberto Alagna, Gad Elmaleh, Angelin Preljocaj, Lous and the Yakuza, le danseur étoile Paul Marque et de nombreux autres artistes.

L'orchestre du Grand Echiquier sera placé sous la direction de Nicolas Guiraud et accueillera aussi Laurence Equilbey en qualité de cheffe invitée de grand talent.

Le Grand Echiquier revient avec la même volonté de découverte en ouvrant ses portes aux nouveaux artistes de la scène française, et avec la promesse d’une soirée spectaculaire au contenu inédit mettant à l'honneur danse, chanson, spectacle et musique.