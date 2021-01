“Basique le concert” avec les révélations des Victoires de la Musique 2021, mardi 26 janvier sur France 2

Mardi 26 janvier à 23:30, “Basique le concert”, propose de découvrir en live les 6 nommés des catégories Révélations des Victoires de la musique 2021 !

Chaque année, Les Victoires de la musique organisent quelques semaines avant la grande soirée de remises des Victoires, un concert entièrement consacré aux nommés des catégories « révélations ». Une sélection musicale éclectique qui offre tous les ans un large aperçu de la création musicale française, où tous les types de parcours sont représentés.

Cette année c’est au Casino de Paris qu’ils seront six nommés à retrouver le chemin de la scène. Chacun interprétera 3 titres de son répertoire, pour une soirée de communion et de joie !

Et quelle réjouissance ce sera pour ces six jeunes talents que d’être nommés aux Victoires de la musique 2021. Et sans en douter ces nominations auront un goût tout à fait singulier cette année. Elles viendront soutenir une génération émergente qui aura vu son essor contrarié par la crise sanitaire de 2020. Car les stars comme les jeunes artistes se virent longuement privés d’accès aux salles et aux festivals. Difficile dans ces conditions de faire entendre et de partager sa musique en live…

Ce concert sera donc plus encore que jamais indispensable pour ces jeunes qui débutent leur carrière de se faire connaitre du grand public.