A partir du lundi 22 février à 18:50 sur W9, la grande famille des Marseillais se retrouve à dubaï, plus en forme que jamais !

Véritable mirage au coeur du désert, avec ses plages de rêve et ses paysages des mille et une nuit, Dubaï la magnifique n’a pas fini de les surprendre !

Et si ici tout est possible, plus que jamais Julien, Manon, Jessica, Thibault, Carla, Kevin, Paga, Greg, Maeva, Benji, Océane et Victoria vont devoir redoubler d’efforts pour affronter les épreuves qui les attendent.

Pour les aider, ils vont pouvoir compter sur des nouveaux arrivants bien déterminés eux aussi à réaliser leurs rêves : l’irrésistible Laura, la magnifique Lena, Marine, venue rejoindre sa soeur jumelle Océane, Alexandre, le tchacheur, Florian, le meilleur ami de Benji, Illan, le grand ami de Maeva et Sandro, le célibataire au sourire ravageur...

Cette année, les Marseillais pourront également compter sur le retour surprise de leur amie de toujours Stephanie, venue avec son mari Théo et sur l’arrivée de nouvelles dames de coeur, Maddy la nouvelle petite amie de Benji et la marseillaise en couple avec Paga depuis plusieurs semaines, Luna.

Ensemble, les Marseillais sont déterminés à relever tous les défis que leur proposera Jessica Aidi, leur bookeuse exigeante, qu’ils ne devront jamais décevoir... Avec elle, les Marseillais venus « en touriste » n’ont qu’à bien se tenir s’ils ne souhaitent pas voir leur aventure s’arrêter ! Pour tous les chanceux qui parviendront à rester à Dubaï, une véritable atmosphère d’amour va envahir la villa et régner en maître dans les coeurs.

En apparence, tout cela semble idyllique pour transformer le séjour de chacun en véritable rêve... Mais rien ne va se passer comme prévu : les affaires de famille, les rivalités et les fameux problèmes vont se multiplier... Des clans vont se former et la légendaire fraternité des Marseillais va être mise à mal, poussant la famille au bord de la rupture ! Une situation explosive que les Marseillais vont devoir affronter en comptant uniquement sur leur solidarité, l’amour et leur humour.

Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires !