“Mamans et célèbres” : voici les nouvelles mamans qui arrivent dans la saison 4, mardi 9 février sur TFX (vidéo)

Après trois belles saisons, “Mamans et célèbres” démarre une quatrième saison inédite, mardi 9 février prochain sur TFX à 17:00.

Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, ont été candidates de télé-réalité. Aujourd’hui elles sont influenceuses mais avant tout mamans !

Dans cette saison remplie de surprises, « MAMANS & CÉLÈBRES » continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans.

Retrouvez les histoires quotidiennes de Jesta, Julie RICCI, Kelly HELARD, Stéphanie CLERBOIS, Julia PAREDES, Martika, Wafa, Rym et Hillary !

Que le temps passe vite pour les “Mamans et célèbres” : entre vie professionnelle et projets de folies, ces dernières font néanmoins tout leur possible pour préserver leur famille et leur vie de couple.

Au delà de leurs emplois du temps bien remplis, suivez les grossesses mais aussi les accouchements des Mamans !

Vivez notamment des moments très intenses à travers la venue au monde des bébés de Kelly Helard, Stéphanie Clerbois et Jesta ! Chacune d'entre d'elle ayant partagé une grossesse et un accouchement différent mais toujours rempli d'amour !

Et certaines “Mamans et célèbres” auront même de grandes annonces à faire... et comme d'habitude, les surprises ne feront que de s'enchainer !

Enfin et c'est bien connu, la famille de “Mamans et célèbres” est immense et généreuse et une fois n'est pas coutume, elle pourrait encore s'agrandir... mais cette fois, à travers de nouvelles histoires.

En avant-première MYTF1 vous propose de découvrir en images les nouvelles mamans qui rejoignent l'aventure : Camille Froment, Emilie Nef Naf, Maëva Martinez, Olivia Kugel et Sarah, la femme de Benjamin Machet.