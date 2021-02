“Vendredi tout est permis” : spéciale « Stars à nu femmmes » ce 12 février sur TF1 avec Arthur (vidéo)

A la suite de la diffusion de “Stars à nu” avec les femmes, Arthur proposera ce vendredi 12 février à partir de 23:30 une spéciale de “Vendredi, tout est permis”.

Après s'être dévoilées pour la bonne cause dans “Stars à nu”, Nathalie Marquay, Ines Vandamme, Lola Dubini, Linda Hardy, Maeva Coucke, Anais Grangerac vont se donner rendez-vous sur le plateau de Vendredi tout est permis.

Les sept personnalités seront accompagnées de Chris Marques pour continuer la soirée dans la bonne humeur tout en rappelant le message de prévention contre les cancers féminins et plus particulièrement le cancer du sein mais aussi le cancer du col de l'utérus et le papillomavirus.

Pour cette soirée vraiment pas comme les autres, Arthur leur a préparé des épreuves sur mesure !

Toutes vont répondre avec humour aux questions les plus intimes, mettre à jour des talents parfois surprenants !

Une soirée totalement inédite où les femmes sont plus que jamais à l'honneur parce que c'est vendredi et Vendredi tout est permis avec Arthur !