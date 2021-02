“La ferme préférée des Français” mercredi 3 mars sur France 3 avec Stéphane Bern

La famille des « Préférés des Français » s’agrandit, avec pour la première fois sur France 3 : “La Ferme préférée des Français” à découvrir sur France 3 mercredi 3 mars à 21:05 avec Stéphane Bern.

Stéphane Bern vous propose un tour de France inédit, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés, qui font rimer savoir-faire avec excellence et mettent en avant les spécificités régionales, culturelles et historiques de leurs régions.

Considérés comme des acteurs majeurs dans la production d’une alimentation saine et de qualité, dans la transmission des traditions, des produits du terroir et dans la préservation de l'environnement, les agriculteurs sont plus que jamais sous le feu des projecteurs !

Vous allez tomber sous le charme de ces 14 exploitations originales, innovantes, expérimentales ou traditionnelles, issues des 14 régions de France, qui ont été sélectionnées pour ce grand concours national, afin de promouvoir un monde paysan en pleine mutation

Derrière les produits et les savoir-faire, ce sont aussi de belles histoires de transmissions familiales ou de changements de vie, motivés par un profond désir de retour à la nature.

Depuis le 26 janvier jusqu'au 12 février, les téléspectateurs ont voté sur internet et par téléphone pour leur ferme préférée.

Découverte du classement le 3 mars à 21:05 sur France 3 à l’occasion d’une grande soirée évènementielle.