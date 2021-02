“Cuisine ouverte” : nouveau rendez-vous culinaire avec Mory Sacko sur France 3 chaque samedi

Tous les samedis à partir du 27 février 2021 à 20:15, France 3 vous proposera un nouveau rendez-vous cuisine avec Mory Sacko : “Cuisine ouverte”.

Reconnue au patrimoine mondial de l'Unesco, la gastronomie française est riche de son héritage, de ses traditions et de ses terroirs. Mais, au cours de son histoire, elle n'a jamais cessé de se réinventer, de s'ouvrir aux influences extérieures, aux mélanges et à la modernité.

C'est à partir de ce constat et de cette rencontre qu'est née “Cuisine ouverte”, la nouvelle émission culinaire de France 3, incarnée par Mory Sacko. Jeune chef passionné, il a été récompensé, très récemment, par le titre de « meilleur jeune chef de l'année » et d'une première étoile au Guide Michelin.

“Cuisine ouverte” est désormais l'un des rendez-vous « art de vivre » de la nouvelle offre des magazines du week-end de France Télévisions.

Chaque semaine, dans toutes les régions de France, le chef Mory Sacko réinterprétera une recette de la gastronomie française. Le premier tournage se déroulera en région Auvergne-Rhône-Alpes dans les villes de Megève, Annecy, Lyon et Bourg-en-Bresse.

Un concept original autour de la redécouverte du patrimoine gastronomique français.

“Cuisine ouverte” met à l’honneur l’héritage et la diversité de la cuisine française à travers un échange amical et inventif entre une cuisine de nos terroirs et une cuisine ouverte aux influences du monde, portée par le chef Mory Sacko.

Au cœur de cette rencontre culinaire et culturelle : la transmission des savoirs et des influences réciproques, grâce à la présence de chefs et producteurs locaux qui mettront en avant des recettes et produits de nos régions.

Chaque semaine : une région, un chef, une recette, un invité.

Dans chaque région de France, Mory Sacko nous fait d’abord découvrir un produit et une recette emblématiques de sa gastronomie. Pour cela, il part à la rencontre d’un producteur et d’un chef local qui partagent leurs secrets et nous apprennent à réaliser cette recette dans les règles de l’art.

Mory Sacko installe ensuite sa cuisine ouverte en plein air, dans un lieu symbolique de la région, de ses paysages, de sa culture, ou de son patrimoine. C’est là qu’il réinterprète, avec les influences qui le caractérisent, la recette traditionnelle de la semaine. Il est accompagné d’un invité qui a un lien particulier avec cette région ou ce plat, pour un moment d’échanges autour de la cuisine et du patrimoine local.

Pour la dégustation du plat, le chef local revient s’asseoir autour de la table pour goûter la recette de Mory Sacko en compagnie de l’invité et de quelques convives, toujours en extérieur, au cœur des paysages de la région.

Mory Sacko, étoile montante de la gastronomie mondiale

À seulement 28 ans, Mory Sacko s’impose comme l'un des nouveaux visages de la gastronomie. Après avoir fait ses armes au Royal Monceau et au Mandarin Oriental avec Thierry Marx et un passage remarqué dans l’émission Top Chef en 2020, Mory Sacko a ouvert son premier restaurant, MoSuke, en septembre dernier, à Paris. Pour ce chef français d’origine malienne, il était important de créer un lieu en adéquation avec les cultures qui l’animent. « MoSuke » est la contraction de son prénom et de Yasuke, le premier et unique samouraï africain du Japon, comme un hommage à ce premier voyage réalisé d’un continent à l’autre.

Mory Sacko sait aujourd’hui quelle cuisine il veut partager : plurielle, délicate, créative, à la croisée des influences et des territoires qui sont les siens. En travaillant autour d’un triptyque produit-assaisonnement-technique, Mory fait se rencontrer la cuisine africaine, française et japonaise.

Dans “Cuisine ouverte”, il pourra exprimer son talent en prouvant que la cuisine française traditionnelle peut être interprétée avec audace et créativité, en allant au cœur des régions, à la découverte d’un terroir propice aux multiples interprétations.