“Recherche appartement ou Maison” avec Marine Lorphelin, mardi 16 février sur M6 (vidéo)

Avec pour la première fois dans “Recherche appartement ou Maison”, une recherche à 4 mains entre Stéphane Plaza et Sandra Viricel, pour trouver son premier appartement à Marine Lorphelin, Miss France 2013 ! A découvrir mardi 16 février à 21:05 sur M6.

Marine Lorphelin, 27 ans, termine ses études de médecine par des internats dans différents hôpitaux. Sacrée Miss France en 2013, elle est encore demandée sur beaucoup d'événements ! Depuis le jour où elle est devenue reine de beauté il y a 7 ans, tout est allé très vite. Alors qu'elle était en 2e année de médecine, elle a été propulsée sur le devant de la scène médiatique à seulement 20 ans. Marine a enchainé 6 ans d'études à Lyon, mais une fois son concours de médecine en poche, elle a choisi d'être interne en médecine générale à Paris. Avec une vie professionnelle intense, tout réussit à Marine ! Et c'est un peu la même chose dans sa vie de couple avec Christophe, son petit ami rencontré à Tahiti il y a 6 ans. Une belle idylle qui se joue à distance, puisque le jeune homme vit à plus de 16 000 km de sa belle, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie…

Aujourd'hui, ce n'est pas à Paris mais à Lyon, là où elle a fait ses études de médecine, que Marine souhaite investir. Elle se sent prête pour ce premier achat, mais elle n'a pas une minute à elle… surtout s'il faut chercher à Lyon ! C'est donc tout naturellement à Sandra Viricel qu'elle a demandé de l'aide.

Exceptionnellement, Sandra sera épaulée par Stéphane Plaza qui connaît bien Marine et son fiancé. En fait, Marine mettra d'abord ce bien en location, le temps de terminer son internat de médecine à Paris, d'ici un an et demi.

Sandra Viricel et Stéphane Plaza vont unir leurs forces pour cette recherche à 4 mains. Trouveront-ils le bien parfait qui fera le bonheur de la jolie Marine ?

À Dijon, Valérie, 50 ans, est employée à la Préfecture. D'origine italienne, elle est arrivée dans la région il y a une trentaine d'années et ne l'a plus jamais quittée. Il y a 20 ans, avec son mari, elle a fait construire une grande maison dans la périphérie de Dijon, et Valérie a mis tout son cœur dans la décoration. Mais aujourd'hui, suite au divorce du couple et à la vente de la maison, Valérie doit se résigner à quitter cette maison dans laquelle elle s'est tant investie. Elle s'est donc lancée dans une recherche intensive pour trouver son nouveau cocon, mais elle ne l'a toujours pas trouvé.

C'est Romain Cartier qui va aider Valérie à trouver une maison plus petite pour elle, pour son fils et pour leur nouvelle vie ! Va-t-il réussir à lui faire tourner la page ?

À Toulouse, Yanis, 23 ans, passionné de rap depuis toujours, s'est lancé dans une carrière musicale il y a 3 ans. Kheira, 28 ans, sa cousine et surtout sa plus grande fan, est professeure d'EPS au collège. Il est très difficile pour Yanis de trouver une location, n'ayant pas de CDI. Alors, Kheira, qui croit en lui, a décidé d'investir dans un appartement de 3 pièces qu'elle lui louera. Avec une exigence de taille, elle souhaite un dernier étage !

C'est Sophie Bensaid qui va épauler les cousins dans ce projet original. Notre experte va-t-elle dénicher un appartement en hauteur qui répondra à tous les critères des deux cousins ?