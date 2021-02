“Famille nombreuses : la vie en XXL” : découvrez la famille Bambara & Cordule de la saison 3 sur TF1

Après deux saisons à succès, “Famille nombreuses : la vie en XXL”, le docu-réalité revient pour une troisième saison à découvrir sur TF1 à partir du lundi 22 février. Six nouvelles familles seront à découvrir dans cette 3ème saison, voici la présentation de la famille Bambara et la famille Cordule.

La famille Bambara - 4 enfants « Les quadruplés, c’est fou »

En France, il y a chaque année 7 naissances de quadruplés. Et c’est l’extraordinaire expérience qu’ont vécu Rofrane et Nasser il y a presque 3 ans.

Ce jeune couple avait toujours rêvé d’avoir 4 enfants mais n’avait jamais imaginé que les 4 arriveraient en même temps !

Et depuis, chaque instant de leur vie est multiplié par 4 : Un biberon à préparer ? C’est fois 4, Une couche à changer ? C’est fois 4 ! Une toilette à donner ? C’est fois 4 ! Des bisous à distribuer? C’est fois 4 ! Des pleurs à consoler ? C’est fois 4, aussi…

Un quotidien hors normes et difficile que Rofrane et Nasser considèrent comme un cadeau de la vie et qu’ils gèrent ensemble de manière spectaculaire !

La famille Cordule - 6 enfants « Le petit monde de Tom ! »

Dans la famille Cordule, il y a 6 enfants dont Tom.

Dans le quotidien joyeusement agité de la famille Cordule, Tom, 10 ans, présente des troubles autistiques, et son comportement donne à la vie de la famille un relief particulier !

Si la découverte des troubles de Tom ont fait vaciller Justine et Steeve, aujourd’hui, ces parents de familles nombreuses ont à cœur que chacun de leurs enfants aient une place à part entière dans la famille, que la maladie de Tom ne prenne pas le pas sur la vie de la famille.

Un défi du quotidien, mais qu’ils sont en train de relever haut la main, d’autant que Tom est en bonne voie pour rentrer au collège. Un sacré défi pour cet enfant qui ne parlait pas à 6 ans et qui va se concrétiser par une entrée au collège d’ici quelques mois !