“Famille nombreuses : la vie en XXL” : découvrez la famille Weiner & Gomez de la saison 3 sur TF1

Après deux saisons à succès, “Famille nombreuses : la vie en XXL”, le docu-réalité revient pour une troisième saison à découvrir sur TF1 à partir du lundi 22 février. Six nouvelles familles seront à découvrir dans cette 3ème saison, voici la présentation de la famille Weiner et de la famille Gomez.

La famille Weiner - 6 enfants 6 kids en Angleterre

La famille Weiner vit en Angleterre, au nord de Londres.

Héloïse et Matias ont fait le choix de vivre dans ce pays et depuis plusieurs années et tous leurs enfants (sauf une !) y sont nés !

Ces partisans de l’éducation positive ont fait le choix de faire l’école à la maison, de travailler chacun a mi-temps pour respecter le rythme de vie de leurs enfants.

Mais la joyeuse tribu de français expatrié s’apprête à vivre de très grands changements !

Héloïse est enceinte de leur 6ème enfant. Elle est sur le point d’accoucher. Un accouchement qui aura lieu … à la maison !

Mais les bouleversements ne s’arrêtent pas là … Après 10 années loin de leurs proches, le manque de la France se fait de plus en plus ressentir. Et même avec un nouveau-né et une crise sanitaire, aucun ne projet ne fait peur aux Weiner, c’est décidé, ils vont rentrer en France !

La famille gomez – 6 enfants La tribu au grand air

Chez les Gomez, Bonheur rime avec vie au grand air !

Un leitmotiv qui a poussé cette famille de 6 enfants à changer de vie et à quitter la région parisienne il y a deux ans pour s’installer sur les hauts plateaux de la Lozère dans un village… de 500 habitants.

Un changement de vie radical dans lequel toute la famille s’épanouie dans des paysages enneigés !

Avec un papa au foyer hyper sportif et une maman institutrice dans la petite école du village dans laquelle elle fait classe à 3 de ses enfants, chez les Gomez, tout le monde a un esprit sain dans un corps sain !

Seul petit hic dans cette nouvelle vie, l’éloignement du reste de la famille : le manque des grands parents se fait ressentir quotidiennement !