“Mariés au premier regard” de retour sur M6 lundi 8 mars pour une 5ème saison inédite

“Mariés au premier regard” est de retour sur M6 lundi 8 mars à 21:05 pour une cinquième saison pleine de surprises et de nouveautés. Cette année les deux experts, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont pu former 7 couples. Leur histoire commencera avec l’engagement le plus fort qu’il soit possible de prendre : le mariage.

Les deux experts, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette année, ils ont pu former 7 couples ; leur histoire commencera avec l’engagement le plus fort qu’il soit possible de prendre : le mariage. C’est ce jour-là, et pour la première fois, qu’ils se rencontreront devant le maire et leur famille. Pour ces célibataires, rien n’est plus important que de pouvoir enfin réaliser leur rêve... trouver le grand amour de leur vie.

Après quatre saisons et fort du succès de l’émission, plus de 10 000 célibataires ont envoyé leur candidature cette année ! Le casting n’aura jamais accueilli de participants aussi variés, venus de tout horizon. Il s’est donc naturellement élargi en accueillant cette année des jumeaux aux désirs amoureux totalement différents et un couple un peu plus âgé ayant des enfants adolescents ou pré-adolescents et espérant une seconde vie amoureuse. Vous découvrirez des profils de célibataires inédits. “Mariés au premier regard”, la dose d’amour dont on a tous besoin en ce moment...

Quand les plus belles histoires d’amour s’écrivent sans scénario...

Après Charline et Vivien, Tiffany et Justin et Élodie et Joachim, qui seront les prochains amoureux ?

Après s’être rencontrés grâce à “Mariés au premier regard”, Charline et Vivien viennent d’accueillir leur premier bébé : une petite fille prénommée Victoire. Quant à Tiffany et Justin, toujours aussi amoureux, ils ont depuis leur rencontre donné naissance à deux petites filles. L’année dernière, nous avions assisté au coup de foudre et suivi les premiers pas d’Elodie et Joachim dans leur nouvelle vie de couple. Ils ont depuis emménagé ensemble et continuent de vivre le parfait amour.

Trois deuxièmes parties de soirées

Diffusées en seconde partie de soirée, “Mariés au premier regard” reviendra lors de trois émissions spéciales sur les couples emblématiques des dernières saisons : que sont-ils devenus ? Où en sont-ils dans leur vie ? Nous partagerons avec eux leur quotidien et ferons le point sur leur vie amoureuse.

Élodie et Yoachim (saison 4) nous recevront chez eux puisqu’après 1 an et demi d’amour, ils se sont installés ensemble il y a quelques mois. 2 ans et demi après leur rencontre.

Charline et Vivien (saison 3) partageront avec nous leur bonheur d’être parents et nous présenteront leur petite fille Victoire.

Delphine et Romain, couple phare de la saison dernière, se confieront à cœurs ouverts sur leur histoire faite de hauts et de bas... et nous réservent quelques surprises.

Enfin, ce sera également l’occasion, quelques mois après la fin des tournages, de découvrir où en sont les couples formés par la science cette saison.