Lundi 22 février à 17:25, TF1 débutera la diffusion de la 3ème saison de “Familles nombreuses : la vie en XXL” dans laquelle vous retrouverez 6 familles qui vous ont fait vibrer lors de la précédente saison.

Si malheureusement les Galli et les Jeanson ne seront pas présents dans cette 3ème saison, vous retrouvez dès lundi dans “Familles nombreuses : la vie en XXL” :

La famille SANTORO - 5 enfants 6 enfants avant 30 ans

On retrouve la famille Santoro qui s’apprête à vivre le bonheur d’une nouvelle naissance. Camille et Nicolas se préparent à accueillir leur 6ème enfant !

Alors fille ou garçon ? Les jeunes parents ont décidé de garder le mystère autour du sexe du bébé jusqu’à la naissance, mais le hasard a changé leurs plans et Camille se retrouve détentrice du secret du sexe de ce bébé, sans pouvoir le révéler à personne… Alors tiendra-t-elle le secret jusqu’à la fin de la grossesse ? Camille réserve une nouvelle surprise !

Camille a mis entre parenthèse son travail à l’institut pour vivre sereinement cette grossesse ! Et heureusement, parce qu’entre la chambre du bébé à préparer, la gestion du quotidien d’une famille de 5 enfants dont deux jumeaux de presque 3 ans, la vie de cette jeune maman ne va pas être de tout repos !

Mais Impossible n’est pas Santoro !

La famille GAYAT - 9 enfants 9 enfants et un petit-fils

L’incroyable famille Gayat s’agrandit !

Déjà parents de 9 enfants, Olivier et Souk vont devenir Grand-parents ! En effet, Olivia, leur fille ainée va donner naissance à leur premier petit fils.

Et ce bébé va redistribuer les cartes : Olivia va découvrir la vie de maman, les frères et sœurs deviennent oncles et tantes et l’un d’entre eux décrochera en plus le titre de parrain. Qui sera l’heureux élu ?

Mais la famille Gayat s’apprête aussi à traverser une épreuve qui va mettre à mal l’équilibre familiale. Une crise qu’ils vont devoir surmonter encore une fois tous ensemble !

L’incroyable famille Gayat va vivre des émotions XXL !

La famille PELLISARD - 8 enfants A 10 la vie est plus belle !

Après la célébration de leur mariage, Amandine et Alexandre se lancent dans l’organisation d’un baptême XXL. Cette année, c’est décidé, ils vont faire baptiser 7 de leurs enfants, en même temps !

7 baptêmes le même jour sauf si, le jour J, un enfant rebelle fait des siennes...

En plus d’un quotidien XXL et de la rentrée de Charles à l’école maternelle, il faut aussi préparer un voyage de Noces en famille et pourquoi pas prendre le temps de faire un petit 9ème ?

Entre les piles de linges, les bagarres d’enfants et les légendaires « chamailleries du couple », la famille Pellissard est en pleine forme !

La famille BLOIS – 9 enfants Budget XXS pour une famille XXL

La famille Blois est de retour et toujours avec le sourire. Pourtant la crise sanitaire n’a pas épargné cette tribu XXL.

Gérôme a perdu son emploi et sa confiance en lui. Pourtant il doit à tout prix trouver un nouveau travail pour subvenir aux besoins de sa grande famille recomposée.

Mais pour ce couple, un petit budget n’empêche pas de faire plaisir à toute la famille. Il suffit d’être malin pour transformer un anniversaire, un Noel ou une Saint Valentin en une journée inoubliable.

Quant à Diana, voir ses enfants grandir ravive chez elle son désir d’enfant. Mais Gérôme partagera t-il cette envie d’agrandir encore la famille ?

Un tourbillon d’émotion qui n’empêchent pas les Blois et leur bonne humeur de prendre la vie du bon côté !

La famille DOL - 5 enfants 5 enfants et un grand OUI !

Dans la famille Dol, la vie professionnelle d’Ambre, infirmière urgentiste et pompier volontaire, est une course contre la montre, d’autant que la crise sanitaire continue.

Mais pour Ambre et Alexandre, les prochains mois ne vont pas être des plus simples car le jour du mariage approche à grand pas. Et rien n’est prêt !

Il faut dire qu’entre les 3 ainés en garde alternée, les deux petits, les problèmes de sommeil de Winona, le métier d’infirmière d’Ambre et sa vie professionnelle a 100 à l’heure, pas facile pour ce couple à la tête d’une famille recomposée de tout mener de front.

Mais Ambre est une super héroïne du quotidien et rien ne l’empêchera de tout mener de front !

La famille VAN DER AUWERA – 11 enfants Les 13 fusionnels

On a quitté les VAN DER AUWERA, sur une annonce de taille : Cindy et Sébastien ont décidé de se remarier. Une grande fête aux couleurs de la Polynésie en perspective !

Un mariage Home-made que toute la famille va préparer ensemble pendant de long mois.

Mais avant cela, les fêtes de Noël approchent et chez les Van Der Auwera et c’est un sujet que l’on prend très au sérieux chez eux ! En effet, Noel c’est une des passions de la famille, et comme tout chez eux, Noel sera XXL !

De grands évènements à préparer, la gestion de l’école à la maison pour les 11 enfants ou encore la gestion de la soixante d’animaux qu’ils ont adoptés, pour Cindy et Sebastien, la vie en XXL n’est pas de tout repos ! Mais une chose est certaine : 13 est définitivement leur chiffre porte-bonheur !