“Basique, le concert” de Raphaël, mardi 16 mars sur France 2

“Basique, le concert” vous propose de découvrir Raphaël comme vous ne l’avez jamais vu mardi 16 mars à 23:00 sur France 2.

Cela fait plus de vingt ans que Raphaël explore les facettes de la chanson française et cela fait autant de temps que nous nous évadons avec lui, guidés par sa nonchalance romanesque. Et inutile de dire qu’en ce moment, de l’évasion, nous en avons grand besoin. Venu défendre son électrique Haute Fidélité – son 9e album, à paraître le 5 mars prochain – ainsi que ses titres phares, l’élégant chanteur s’invite dans notre salon pour nous faire passer soixante minutes hautes en couleurs.

Avec dans sa hotte une pléiade de tubes et quelques nouveautés, Raphaël nous livrera le plus bel aperçu de son répertoire pour notre grand plaisir. Il fera fi de l’absence de public dans la salle et se pliera en quatre pour nous charmer depuis notre petit écran. Du spatial Maquillage bleu au chevaleresque Train du soir en passant par les incontournables Caravane et Ne partons pas fâchés, nous voguerons sur les vagues de synthés et nous laisserons porter par les riffs d’une guitare folk légère, le tout sublimé par la plume saillante du chanteur. Le temps d’une chanson, Arthur Teboul de Feu ! Chatterton viendra le rejoindre pour un poignant duo : Personne n’a rien vu.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Certes, nous ne serons pas présents dans la salle, mais nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Raphaël évoluera au sein d’une mise en scène à couper le souffle : un jeu de lumières sophistiqué en mouvement perpétuel et de magnifiques visuels au sol évolueront au rythme de chaque morceau pour que cette heure de show soit aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.