“Rire contre le racisme” : un show à découvrir sur France 2 mardi 16 mars : les artistes présents

France 2 en partenariat avec SOS Racisme et l’UEJF se mobilise pour proposer une grande soirée sous le signe du rire ensemble et de la liberté d’expression à découvrir mardi 16 mars à 21:05.

Ce prime événement ouvre la semaine spéciale proposée par France Télévisions pour lutter contre les discriminations.

20 artistes se sont donnés rendez-vous au cirque d’hiver pour une grande soirée et vous invitent à rire ensemble contre le racisme. Un show événement présenté par Jean-Luc Lemoine, Nadège Beausson-Diagne et Donel Jack’sman.

Pour cette soirée inédite les humoristes se sont lancés le défi de rire de tout. Tous ont répondu présent à l’invitation et vous offrent à cette occasion des sketchs inédits, et des sketchs issus de leur spectacle pour rire ensemble contre le racisme.



Avec : Elie Semoun, Artus, Nadia Roz, Daniel Levy, Marc-Antoine Le Bret, Gérémy Crédeville, Edgar Yves, Redouane Bougheraba, Oldelaf & Alain Berthier, Elodie Poux & Antonia de Rendinger, Roukiata Ouedraogo, Tareek, Alex Ramires, les Coquettes avec l’amicale participation de Geoffroy Jeff Tekeyan et Michel Boujenah sans oublier des petites surprises de notre trio du soir Nadège Beausson-Diagne, Jean-Luc Lemoine et Donel Jack’sman.