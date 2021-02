Pour cette quatrième collaboration autour de programmes musicaux, la Comédie-Française et France Télévisions rendent hommage à Serge Gainsbourg, personnage incontournable et emblématique de la chanson française, à l'occasion des 30 ans de sa disparition.

“La Comédie-Française chante Gainsbourg” est une véritable création audiovisuelle et les acteurs de ce film musical sont les six comédiens-musiciens issus de la nouvelle génération de la Comédie-Française, qui ont conçu, monté et créé le spectacle dans sa version scénique : Les Serge (Gainsbourg point barre).

Dans la lignée de La Comédie-Française chante Boris Vian et L'Interlope, Stéphane Varupenne et Sébastien Pouderoux ont réuni plusieurs de leurs camarades de la Troupe, également musiciens et chanteurs : Benjamin Lavernhe, Noam Morgensztern, Rebecca Marder et Yoann Gasiorowski à la recherche de Serge Gainsbourg, pudique et éminent spécialiste du pas de côté, formé à l'école classique en musique comme en peinture.



Le Poinçonneur des Lilas, Annie aime les sucettes, Love on the beat, Mon légionnaire,... au fil des chansons, nous évoluons dans le mythique studio d'enregistrement Ferber : un canapé et deux fauteuils autour d'une table basse ronde symbolisent un plateau de télévision des années 70, un autre espace est dédié au LIVE avec instruments, micros et amplis, un recoin donne l'ambiance typique des stations de radio et enfin, le saint des saints, la cabine du Studio, avec l'ingénieur du son et sa grande console de mixage.



Passant de l'un à l'autre en toute fluidité, le téléspectateur est amené naturellement dans différents univers tout en assistant d'une place privilégiée à un enregistrement studio avec ces chanteurs-acteurs qui deviennent à tour de rôle chacun un Serge.