“Symphonissime” de retour sur France 2 samedi 13 mars avec Stéphane Bern : les artistes sur scène

Après le succès du premier numéro, “Symphonissime, les plus belles chansons en version symphonique” sera de retour sur France 2 samedi 13 mars à 21:05.

Enregistrée dans l'écrin magique du Théâtre du Châtelet, à Paris, les grandes voix de la scène française et internationale interprètent en live les plus belles chansons de notre répertoire musical. Toutes ces chansons ont été spécialement arrangées et adaptées pour le grand orchestre symphonique du chef Yvan Cassar.

Sur scène, en coulisses, dans le grand foyer du théâtre, la musique est partout, les artistes prennent possession des lieux, accueillis par Stéphane Bern, maître de cérémonie de l’émission.

Avec : Patrick Fiori, Bénabar, Calogero, Passi, Pomme, Cali, Vianney, Pascal Obispo, Florent Pagny, Neïma Naouri, Kimberose, Louane, Julien Doré, Olivia Ruiz, Vincent Niclo, Carla Bruni, Natasha St-Pier, Imany, Jane Birkin, Salvatore Adamo, Gaëtan Roussel, Philippe Jaroussky, Hugh Coltman, Natalie Dessay.

Fidèle à son concept, “Symphonissime, les plus belles chansons en version symphonique”, propose aux téléspectateurs plus de deux heures d’un spectacle musical inédit et original, qui renoue avec la tradition de la « variété symphonique ».