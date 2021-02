Dans un communiqué publié ce matin, C8 annonce que le jeu “A prendre ou à laisser” présenté en direct du lundi au vendredi par Cyril Hanouna, ne reviendra pas à l'antenne lundi 1er mars.

C8 explique dans ce communiqué : “Au vu du contexte sanitaire actuel en France et plus particulièrement en Ile de France, et afin de protéger les candidats et l’ensemble des équipes technique.”

Et précise : “La direction de C8 préfère reporter la reprise de l’émission “A prendre ou à laisser” prévue lundi 1er mars 2021 à une date ultérieure, et ce dans un souci de préserver au maximum la santé de chacun.”