Nouveau sur M6 : “Et si on se rencontrait ?”, lundi 22 mars à 23:10

A découvrir sur M6 lundi 22 mars à 23:10, “Et si on se rencontrait ?”, un nouveau programme dans lequel des personnes qui se sont connues par le biais d'applications sur Internet vont se rencontrer réellement pour la première fois.

Peut-on craquer sur quelqu’un que l’on n’a jamais rencontré physiquement ? Peut-on tomber amoureux d’une personne à distance, alors qu’on ne l’a jamais vue en vrai ?

Comme des millions de Français, ces hommes et ces femmes ont rencontré quelqu’un en ligne, sur les réseaux sociaux, un forum de discussion, une application de rencontres...

Depuis des mois, des années parfois, ils entretiennent une vraie relation... Mais est-il possible de tomber amoureux d’une personne à distance ?

Aujourd’hui, ces hommes et ces femmes de tout âge, ont décidé de franchir le pas, de passer du fantasme à la réalité et de se poser cette question : « Et si on se rencontrait ? ». Ils se donneront rendez-vous dans un magnifique château, un endroit privilégié et très romantique pour une première rencontre. Mais que se passera-t-il lorsqu’ils se verront pour la première fois ? Vont-ils se plaire ? Etre déçus ? Découvrir des choses sur l’autre qui vont mettre à mal leur amour naissant ou, au contraire, l’autre sera-t-il exactement comme ils se l’imaginaient ?

Le passage du virtuel au réel peut réserver bien des surprises. Photos arrangées, personnalités différentes, petits secrets ou gros mensonges... Entre une relation en ligne, où tout peut paraitre idyllique, et la réalité, le fossé est parfois immense.

À la suite de cette première rencontre, il leur faudra choisir de poursuivre le rendez-vous en continuant ensemble le week-end ou mettre fin immédiatement à la relation... Feront-ils le même choix ?