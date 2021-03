Le spectacle « ARCOMIK, Parlez-moi d'amour avec humour » diffusé sur France 2 vendredi 26 mars

Vendredi 26 mars à 23:05, France 2 diffusera le spectacle « ARCOMIK, Parlez-moi d'amour avec humour », une soirée à l'image du festival d'humour Stéphanois.

Pour offrir aux artistes une scène, et au public un spectacle, France Télévisions et le Festival stéphanois Arcomik décalé en raison de la crise sanitaire, ont imaginé cette captation, « Parlez-moi d’amour avec humour », symbole d’une culture bien présente pour le plus grand plaisir de tous. Diffusée en avant-première le 26 février dernier sur Culturebox, elle est proposée sur France 2 le vendredi 26 mars à 23:05.

Retrouvez l'esprit du festival stéphanois lors de ce spectacle présenté par Alex Vizorek, rassemblant pas moins de seize artistes, toutes générations confondues : humoristes confirmés ou issus de la nouvelle scène.

La soirée « Parlez-moi d’amour avec humour » a été enregistrée au centre de Congrès de Saint-Étienne avec la présence de seize artistes : Blond and Blond and Blond, Guillermo Guiz, Anne Roumanoff, Michel Boujenah, Élodie Poux, Pablo Mira, Éric et Quentin, Kody, Morgane Cadignan, Nadia Roz. C'est également la première intervention télévisée française pour les artistes Serine Ayari, et Caroline Estremo.