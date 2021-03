“Replay” : un prime exceptionnel avec Antoine de Caunes sur CANAL+ vendredi 2 avril

Vendredi 2 avril à 21:00, Antoine de Caunes vous donne rendez-vous sur CANAL+ pour “Replay”, un prime exceptionnel de 90 minutes.

“Replay” comme rejouer. C'est ce que vont faire les talents d'hier et d'aujourd'hui de CANAL+ lors d'un prime exceptionnel, chacun(e)e rejouant à sa manière l'un des formats courts iconiques de la chaîne, des Deschiens à Broute, du Cinéma de Jamel à Migraine, du SAV aux Bonus de Guillaume.

La soirée sera présentée par le parfait fil rouge qui unit le passé et le présent : Antoine de Caunes, dans le rôle de l'incroyable Monsieur Replay.

Il nous rappellera à quel point ces petits formats sont inscrits dans la pop culture et combien ils ont été et sont de formidables révélateurs et amplificateurs de talents qui font aujourd'hui les beaux jours du cinéma et des séries françaises. Et qui contribuent à écrire l'histoire de CANAL+.

Une vingtaine de formats courts, une trentaine de personnalités... Les paris sont ouverts sur qui a rejoué quoi ?