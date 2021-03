“Les vacances des anges” à suivre sur NRJ 12 à partir du 29 mars

A suivre du lundi au vendredi à 18:15 sur NRJ 12 à partir du 29 mars, “Les vacances des anges : work hard, play hard” en république dominicaine.

Les anges partent en vacances !

16 Anges, stars de la télé-réalité, pensent décoller pour passer ensemble des vacances de folie dans une villa de rêve sous le soleil de la République dominicaine.

Mais à peine arrivés à destination, ils vont apprendre qu’une seule partie d’entre eux va réellement en profiter car deux groupes d’Anges vont être constitués : les vacanciers et les travailleurs.

Si les vacanciers pourront kiffer, les travailleurs eux vont devoir bosser. Un seul but donc pour les Anges : devenir et rester vacancier coûte que coûte ! Mais pour cela il va falloir se donner...

Les Anges devront démontrer leurs aptitudes et prouver leur motivation au très exigeant propriétaire de la villa et à son porte-parole de marque Greg Basso, figure emblématique de la télé-réalité française.

C’est lui qui exécutera les décisions du propriétaire et qui convoquera les candidats quand des mises au point s’imposeront…

Des surprises de taille et des nouvelles arrivées viendront également redistribuer les cartes de façon inattendue tout au long de l’aventure…

Comment les Anges prendront-ils la nouvelle ? Qui réussira à devenir et rester vacancier ? Comment les travailleurs supporteront-ils l’aventure ? Les deux groupes parviendront-ils à cohabiter ?

Une chose est sûre, ces vacances ne seront pas de tout repos pour les Anges !

La Vida Loca en république dominicaine !

Joyau des Caraïbes, la République dominicaine regorge de plages idylliques, de grands hôtels de luxe et de paysages à couper le souffle. L’île est un véritable paradis sur Terre ! Ambiance caliente, soleil brûlant, soirées endiablées sur fond de bachata, tous les éléments sont réunis pour un séjour propice à la détente et aux rapprochements…

Les Anges auront la chance de résider dans une villa grandiose, située au bord de l’une des plus belles plages de Républicaine dominicaine, mise à disposition par son propriétaire on ne peut plus énigmatique. Mais ils ne pourront pas tous en profiter comme ils le pensaient…

Deux groupes d'Anges

Les Anges vacanciers seront les invités privilégiés du propriétaire de la villa. Excursion en bateau, tyrolienne, paddle, baignade, surf, ils pourront profiter d’activités de rêve et de chambres ultra confort.

Les Anges travailleurs dormiront eux dans des lits superposés, aménagés dans l’annexe de la villa. Equipés de leur salopette, ils travailleront chaque jour pour le compte du propriétaire. Plusieurs missions seront à réaliser : aider les amis de leur hôte, entretenir la villa ou encore se mettre au service total des Anges vacanciers…

Cette saison, plus que jamais, il va falloir être du bon côté !

Travailleurs ou vacanciers ?

Pour déterminer s’ils seront vacanciers ou travailleurs, les Anges vont se soumettre tout au long de l’aventure à des tests de motivation. Lors de ces tests, ils devront se surpasser et repousser leurs limites pour prouver leur détermination.

Les Anges qui réussiront le test constitueront le groupe des vacanciers. Les Anges moins motivés seront les travailleurs. Mais attention, les deux groupes ne resteront jamais figés et pourront changer à chaque test !

Les vacanciers vont donc devoir se battre coûte que coûte pour conserver leur statut et continuer de chiller tandis que les travailleurs donneront tout pour en finir avec les jobs et enfin profiter des vacances tant espérées…

Alors quels Anges pourront se détendre lors d’activités de rêve sous le soleil des Caraïbes ? Et comment réagiront ceux qui seront obligés de travailler ?

Un propriétaire exigeant

C’est le mystérieux propriétaire de la villa qui évaluera à distance les Anges lors des tests de motivation.

Tout-puissant, il décidera de leur sort et de leur condition en fonction des résultats obtenus par chacun.

Il pourra également faire évoluer les groupes par le biais de switchs, en offrant par exemple la possibilité à un travailleur « modèle » de rejoindre le groupe des vacanciers. Un vacancier sera alors redirigé vers le groupe des travailleurs.

Le propriétaire confiera l’annonce de ses décisions et l’exécution de celles-ci à un messager de marque…

Greg Basso, le porte-parole du propriétaire

Durant leur séjour en République dominicaine, les Anges seront accompagnés par une figure incontournable de la télé-réalité française : Greg Basso !

L’ancien faux millionnaire préféré des Français aura pour mission de représenter le propriétaire de la villa. Il sera son porte-parole mais également ses yeux et ses oreilles ! Résultats des tests, activités, renvois, annonces, sanctions, Greg fera part aux candidats de toutes ses décisions, qui ne devraient pas toujours les ravir…

Il pourra également convoquer les Anges, toujours à la demande du propriétaire, pour faire un point sur leurs comportements et annoncer, le cas échéant, des départs, des arrivées ou des switchs…

Les Anges seront-ils à la hauteur des exigences de Greg et de l’intransigeant propriétaire ?

Des surprises de taille

Au-delà des jobs et des activités, des surprises inattendues viendront rythmer le quotidien des Anges. Mais ces surprises ne feront pas toujours l’unanimité et seront source de nombreuses tensions…

Des tâches express seront proposées à tout moment aux Anges travailleurs. Ces tâches doivent être réalisées vite et bien. Si les travailleurs réussissent leur tâche express dans le temps imparti, ils pourront bénéficier d’un bonus allant de 1h à 24h de repos, ce qui ne manquera pas d’agacer les Anges vacanciers qui devront partager leur espace détente…

Le propriétaire de la villa pourra également décider de récompenser des Anges vacanciers en leur offrant des week-ends escapade, loin du regard des autres candidats, lors desquels des rapprochements pourraient s’opérer et faire basculer le cours de l’aventure…

La villa disposera également d’une boîte à réclamations qui, une fois dépouillée, permettra aux Anges de révéler des secrets bien gardés… Seuls les vacanciers auront officiellement l’autorisation d’y déposer un commentaire mais les travailleurs et les Anges remerciés pourront tenter d‘y glisser discrètement une réclamation afin de faire également éclater leur vérité !

Le casting des 16 anges